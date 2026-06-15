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Terra

Cinc comarques en alerta per tempestes en plena calorada

El Meteocat activa l'avís per pluges intenses al Prepirineu i la Catalunya Central

  • Tarda de tempestes a la meitat nord de Catalunya -

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Publicat el 15 de juny de 2026 a les 09:15
Actualitzat el 15 de juny de 2026 a les 10:04

Catalunya està immersa en una calorada sense fi. Tant avui com demà es poden repetir màximes de fins a 36 o 37 ºC. Tanmateix, a mesura que avancin els dies els termòmetres aniran a l'alça i ja no es descarta que algun valor pugui fregar els 39-40. Ara bé, a la meitat nord del país aquest dilluns a la tarda poden reaparèixer les tempestes i, per aquest motiu, el Meteocat ha activat avisos en cinc comarques.

Avís del Meteocat en cinc comarques

La calorada afavorirà la formació de tempestes de tarda al Pirineu, Prepirineu i punts del nord-est. Poden ser especialment intenses a les zones habituals en aquest tipus de jornades. Per tot plegat, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per precipitacions que poden superar els 20 litres en mitja hora en aquestes cinc comarques:

  • Cerdanya (avís groc)
  • Berguedà (avís groc)
  • Ripollès (avís groc)
  • Lluçanès (avís groc)
  • Solsonès (avís groc)

De cara a dimarts, les precipitacions -localment acompanyades d'aparat elèctric, calamarsa o pedra petita- es poden repetir, però segurament amb una distribució territorial més limitada.

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