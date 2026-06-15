Cinc comarques en alerta per tempestes en plena calorada

Catalunya està immersa en una calorada sense fi. Tant avui com demà es poden repetir màximes de fins a 36 o 37 ºC. Tanmateix, a mesura que avancin els dies els termòmetres aniran a l'alça i ja no es descarta que algun valor pugui fregar els 39-40. Ara bé, a la meitat nord del país aquest dilluns a la tarda poden reaparèixer les tempestes i, per aquest motiu, el Meteocat ha activat avisos en cinc comarques.\r\n\r\nAvís del Meteocat en cinc comarques\r\n\r\nLa calorada afavorirà la formació de tempestes de tarda al Pirineu, Prepirineu i punts del nord-est. Poden ser especialment intenses a les zones habituals en aquest tipus de jornades. Per tot plegat, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per precipitacions que poden superar els 20 litres en mitja hora en aquestes cinc comarques:\r\n\r\n\r\n\tCerdanya (avís groc)\r\n\tBerguedà (avís groc)\r\n\tRipollès (avís groc)\r\n\tLluçanès (avís groc)\r\n\tSolsonès (avís groc)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n⚠El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja en 30 minuts ⚠\r\n\r\n📆 Dilluns de 14 h. a 20 h.\r\n🌧️ Intensitat > 20 mm/30 min.\r\n🟡 Grau de perill màxim: 1/6\r\n\r\nHora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/RZXZ8ysIvB\r\n— Meteocat (@meteocat) June 14, 2026\r\n\r\n\r\nDe cara a dimarts, les precipitacions -localment acompanyades d'aparat elèctric, calamarsa o pedra petita- es poden repetir, però segurament amb una distribució territorial més limitada.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nArriba el Niño: més llenya al foc de l'escalfament global Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n