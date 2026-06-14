Catalunya s'enfronta a una calorada sense fi

Malgrat que l'estiu astronòmic no comença fins al 21 de juny, fa dies que Catalunya hi està immers. I les previsions a curt i mitjà termini no són massa positives: calorada sense fi. En aquest sentit, tant aquest dilluns com dimarts es poden repetir màximes de fins a 36-37 ºC, especialment a Ponent, però encara poden anar a més a final de setmana.
Màximes de fins a 37 ºC
Aquest diumenge diverses localitats de Ponent han fregat els 37 ºC mentre que ahir Vinebre, a la Ribera d'Ebre, els va superar. Aquests valors es repetiran els pròxims dies, especialment al voltant de Lleida.
És bastant probable que a mesura que avanci la setmana les temperatures tendeixin a pujar. A més, no hi ha cap mena de símptoma que a curt o mitjà termini es pugui produir una refrescada. En aquest sentit, ja no es descarta que el llindar dels 40 graus s'assoleixi abans de Sant Joan.
Aquesta circumstància és excepcional, ja que només ha succeït tres vegades d'ençà que el Meteocat disposa d'una xarxa d'observatoris representatius de tot Catalunya: 2017, 2022 i 2025. Enguany, es va estar a punt d'esmicolar el rècord, perquè el passat 29 de maig, Vinebre va arribar a uns excepcionals 39,5 ºC.
Tempestes de tarda
La calorada afavorirà la formació de tempestes de tarda al Pirineu, Prepirineu i punts del nord-est. Poden ser especialment intenses a les comarques habituals en aquest tipus de jornades. En aquest sentit, el Meteocat ha activat un avís per precipitacions que poden superar els 20 litres en mitja hora en aquestes zones:
- Cerdanya (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
De cara a dimarts, les precipitacions -localment acompanyades d'aparat elèctric, calamarsa o pedra petita- es poden repetir, però segurament amb una distribució territorial més limitada.