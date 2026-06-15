Nou comarques en alerta per risc molt alt d'incendi a Catalunya. Els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa, el procediment operatiu de vigilància, prevenció i control de les activitats de risc de perill d'incendis forestals al país.
L'alerta fa referència a les comarques d'Anoia, l'Alt Urgell, l'Urgell, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. L'avís, però, no afecta el conjunt de la comarca, sinó només alguns municipis d'aquestes zones. En concret, els municipis alertats amb el nivell 3 del Pla Alfa són cinquanta.
Des d'Agents Rurals faciliten un mapa interactiu en què es pot consultar municipi per municipi quins termes queden tenyit de cada color segons el risc d'incendi. En aquest sentit, té fins a cinc nivells de perill -del 0 al 4- i cadascun inclou la regulació o suspensió de determinades activitats així com la realització d'actuacions preventives i un grau diferent de mobilització dels efectius del cos de policia ambiental.
Com afecta el nivell 3 del Pla Alfa?
Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de les prohibicions següents:
- Encendre foc a tota mena d'espais oberts.
- La suspensió temporal de cremes autoritzades de rostolls, pastures i restes de poda o silvícoles.
- Encendre foc a les àrees de descans i d'acampada, incloses les zones habilitades per fer-ho.
- La utilització de maquinària a menys de 500 metres de zones forestals que generin deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques.
- La introducció i ús de material pirotècnic.
- Llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi.
- Les restriccions de l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal.
Els 50 municipis afectats
Alt Urgell
Urgell
Anoia
- Argençola
- Calaf
- Calonge de Segarra
- Castellfollit de Riubregós
- Copons
- Els Prats de Rei
- Jorba
- Montmaneu
- Pujalt
- Sant Pere Sallavinera
- Veciana
Segrià
- Almatret
- Aitona
- Llardecans
- La Granja d'Escarp
- Maials
- Seròs
Noguera
- Alòs de Balaguer
- Artesa de Segre
- Cabanabona
- Cubells
- Foradada
- La Baronia de Rialb
- Oliola
- Ponts
- Tiurana
- Vilanova de l'Aguda
Solsonès
- Biosca
- La Molsosa
- Pinell de Solsonès
- Pinós
- Torà
Segarra
- Ivorra
- Massoteres
- Sanaüja
- Sant Guim de Freixenet
- Sant Guim de la Plana
- Torrefeta i Florejacs
Ribera d'Ebre
- Ascó
- Flix
- Riba-roja d'Ebre
- Vinebre
Terra Alta
- Batea
- Caseres
- Corbera d'Ebre
- Gandesa
- La Fatarella
- La Pobla de Massaluca
- Vilalba dels Arcs