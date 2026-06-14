30 municipis en risc molt alt d'incendi aquest diumenge

Perill molt alt d'incendi en trenta municipis catalans aquest diumenge. Els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa, el procediment operatiu de vigilància, prevenció i control de les activitats de risc de perill d'incendis forestals a Catalunya.
En concret, els trenta municipis són de les comarques d'Anoia, l'Alt Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Així, en alguns punts d'aquestes comarques, avui hi ha perill molt alt d'incendi.
Tot just un dels municipis que s'hi inclou és Sanaüja, on ahir es va originar un incendi de vegetació agrícola i forestal que va afectar 52 hectàrees. L'avís es va rebre a les 13.02 hores a tocar de la Masia dels Flares, al límit amb el terme municipal de Biosca. Inicialment, el foc va calcinar un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames es van estendre ràpidament i van començar a cremar massa forestal. Aquest matí, els Bombers l'han donat per controlat.
Des d'Agents Rurals faciliten un mapa interactiu en què es pot consultar municipi per municipi quins termes queden tenyit de cada color segons el risc d'incendi. En aquest sentit, té fins a cinc nivells de perill -del 0 al 4- i cadascun inclou la regulació o suspensió de determinades activitats així com la realització d'actuacions preventives i un grau diferent de mobilització dels efectius del cos de policia ambiental.
Què suposa el nivell 3 del Pla Alfa?
Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de les prohibicions següents:
- Encendre foc a tota mena d'espais oberts.
- La suspensió temporal de cremes autoritzades de rostolls, pastures i restes de poda o silvícoles.
- Encendre foc a les àrees de descans i d'acampada, incloses les zones habilitades per fer-ho.
- La utilització de maquinària a menys de 500 metres de zones forestals que generin deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques.
- La introducció i ús de material pirotècnic.
- Llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi.
- Les restriccions de l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal.
Els 30 municipis
Alt Urgell
Segrià
- Almatret
- La Granja d'Escarp
- Maials
- Seròs
Anoia
- Calonge de Segarra
- Castellfolit de Riubregós
Noguera
- Cabanabona
- La Baronia de Rialb
- Oliola
- Ponts
- Tiurana
- Vilanova de l'Aguda
Solsonès
- Biosca
- La Molsosa
- Pinell de Solsonès
- Pinós
- Torà
Segarra
- Ivorra
- Massoteres
- Sanaüja
- Torrefeta i Florejacs
Ribera d'Ebre
- Ascó
- Flix
- Riba-roja d'Ebre
- Vinebre
Terra Alta
- Batea
- La Fatarella
- La Pobla de Massaluca
- Vilalba dels Arcs