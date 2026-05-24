El temps d’aquest dilluns: ambient estable i màximes de fins a 35 graus

Aquest dilluns 25 de maig estarà marcat per l’ambient estable i el predomini del sol a bona part de Catalunya. El cel es mantindrà serè o poc ennuvolat, tot i la presència d’algunes bandes de núvols alts i prims al llarg de la jornada i no s’esperen precipitacions.
Durant la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector occidental i, de manera més aïllada, a altres punts del quadrant nord-oest. A banda, a primera hora del matí i de nou al vespre no es descarta la formació d’algun banc de boira o núvol baix al Delta de l’Ebre.
Pel que fa a les temperatures, la mínima es mantindrà similar, mentre que la màxima serà semblant o lleugerament més baixa, especialment al litoral i en punts del prelitoral. Tot i això, la calor continuarà intensa a Ponent i a l’interior de les Terres de l’Ebre, on els termòmetres fregaran els 35 graus. El vent bufarà fluix i variable a primera i última hora del dia, amb intervals de terral al litoral.
A mitjà termini
De cara als pròxims dies continuarà l’ambient estable a bona part de Catalunya, amb temperatures que aniran lleugerament a l’alça i valors càlids. Tot i això, a les tardes es repetiran algunes nuvolades al Pirineu, sense precipitacions destacables.