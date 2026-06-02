Topada entre Illa i el president gallec pel nou finançament: «Catalunya no demanarà permís»

Si el debat entre els presidents Salvador Illa, Alfonso Rueda i Imanol Pradales hagués estat un partit de futbol, els dos primers haurien estat un davanter i un defensa perseguint-se durant una hora -sense perdre les formes, però sense deixar de mossegar-, i el tercer hauria estat l'àrbitre, amb un punt menys terrenal que els altres dos. És l'escena que s'ha viscut aquest dimarts a les jornades del Cercle d'Economia amb una taula rodona que ha reunit els líders de Catalunya, Galícia i Euskadi al voltant de diverses carpetes que han desembocat en un xoc pel finançament. Un model que obliga a repensar el model autonòmic i que arriba en un moment crepuscular de la legislatura.
Illa ha arrencat definint la pandèmia com un "test d'estrès" pel funcionament del model autonòmic, i ha remarcat que els estats "democràtics i descentralitzats" van respondre millor a la crisi sanitària que no pas els "centralistes i autoritaris". Ara bé: com seran les comunitats d'aquí a 20 anys? "L'única forma d'integrar la diversitat és la tècnica federalista. M'imagino el marc autonòmic dins d'una Europa federal. I desenvolupant encara més la coordinació horitzontal", ha remarcat el president de la Generalitat. "Es pot treballar de manera més horitzontal", ha insistit el líder del PSC. Catalunya, ha dit, serà "accelerador" i "protector" d'un model que "altres volen desmuntar" mentre ell el vol mantenir.
Pradales ha volgut començar recordant que l'Estatut basc és l'únic que no s'ha reformat ni complert des que es va aprovar, fa 46 anys. "L'harmonització ha causat una certa erosió en l'autonomia. Com veiem el futur? Continuem aspirant a tenir una relació bilateral basada en el pacte", ha destacat el lehendakari. Alfonso Rueda, que va succeir Alberto Núñez Feijóo al capdavant de Galícia, ha celebrat que el balanç és "positiu", i ha indicat que, de cara al futur, no es pot donar la sensació de deixar alguns territoris enrere. Aquest mantra -Rueda ha fet servir formes més suaus que les del seu partit- és la principal arma que ha fet servir el PP per carregar contra el nou model de finançament.
Un model que encara no ha aterrat al Congrés dels Diputats i que, per ara, tampoc tindria majoria per ser aprovat. I que, segons Illa, no ha de "trencar res", perquè des de Catalunya s'actuarà amb "lleialtat". "El mínim que podem fer és parlar-ne amb propostes sobre la taula. El primer pas és la condonació del deute", ha indicat Illa, en referència al passiu que està en mans del fons de liquiditat autonòmica (FLA). "Aquesta és una qüestió central: necessitem com més recursos, millor", ha subratllat Rueda, que ha indicat que "tothom té raó" perquè "tothom necessita més finançament". "Les coses s'han de fer bé si es vol que acabin bé. Sense privilegis per la resta", ha indicat el president gallec.
"Dividir i vèncer"
Davant la cita entre Hisenda i les autonomies, ha lamentat que el model sigui "tancat". "S'està intentant dividir i vèncer", ha remarcat, tot i que ha hagut d'admetre que "ningú hi perd" perquè hi ha 16.000 milions d'euros més a repartir. Pradales, des de la distància -beneficis de tenir el concert econòmic-, s'ha defensat de les acusacions de funcionar de manera "insolidària" per no formar part del règim comú. Ha estat en aquest punt que Illa ha indicat que Catalunya "no demanarà permís" per fer propostes i per liderar econòmicament l'Estat. "Si no, no generarem prosperitat. Cadascú ha de fer el que ha de fer, i proposo que anem cap endavant", ha remarcat el president de la Generalitat.
"La millor manera d'encetar un diàleg és amb propostes. No he vist cap alternativa concreta", ha destacat el primer secretari del PSC. "Nosaltres la tenim. Cal finançar el cost efectiu de la prestació dels serveis. Si volem que siguin homogenis, si ens creiem el territori nacional, l'haurem de salvaguardar", ha respost Rueda, que ha lamentat que l'acord pel finançament "ve d'un partit que parla amb el govern [espanyol]", en referència a ERC. "No ho aconseguirem mai si anem fent compartiments estancs. Jo tampoc demanaré permís", ha subratllat el president gallec, que ha acusat la Moncloa de voler "marejar la perdiu" amb el nou model, que el Cercle s'ha esforçat a defensar des del principi.
El moderador Pau Guardans ha preguntat per l'escenari que espera a l'Estat, amb una majoria del PP i de Vox. "L'extrema dreta qüestiona l'estat de les autonomies. Estem en un moment molt complicat", ha indicat Pradales en referència a la situació que viu Espanya. El PNB, el seu partit, ha demanat eleccions. "Podem continuar en aquest moment de crispació? On porta això a la democràcia espanyola?", s'ha preguntat el lehendakari. Illa, que ha definit Sánchez com "el millor primer ministre d'Europa", ha coincidit amb el dirigent basc a l'hora d'alertar dels riscos de Vox. "Qui jugui amb les autonomies, Catalunya no li perdonarà", ha tancat Illa. Una amenaça o una realitat inevitable?