Illa debatrà sobre finançament amb els presidents d'Euskadi i Galícia a la Reunió del Cercle

El Cercle d’Economia ja escalfa motors de cara a la seva propera Reunió anual, que deixa molt clara quina és la prioritat per a l’influent club econòmic en el seu lema: Autonomia estratègica europea: mite o realitat? El Cercle, nascut dels nuclis més europeistes de la burgesia catalana, buscarà “respostes que aportin les empreses”, en paraules de Teresa Garcia-Milà, presidenta de l’entitat que ha presentat aquest dimarts la 41 Reunió, junt al director general del Cercle, Miquel Nadal.
El president espanyol, Pedro Sánchez, participarà en els actes, així com el president de la Generalitat, Salvador Illa. També hi serà el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. També hi participaran els presidents de les altres autonomies històriques, el basc Imanol Pradales i el gallec Alfonso Rueda. Illa, Pradales i Rueda debatran sobre finançament, cohesió territorial i competències.
El marc general de la Reunió vol contestar quatre grans preguntes: pot Europa tenir realment sobirania tecnològica? Una qüestió gens fàcil de responde perquè a la UE no li manca talent, però sí escala empresarial. Pot la Unió Europea descarbonitzar sense perdre competitivitat? El Cercle aposta aquí per una transició energètica que no sigui només un projecte mediambiental sinó també industrial. En quins sectors pot liderar Europa? La salut i la biomedicina (Draghi dixit) són ara per ara dos àmbits on el lideratge està a l'abast. I Catalunya hi té molt a dir. I, finalment, qui finançarà aquesta transformació?
Tots els debats de les jornades, que es faran de l’1 al 3 de juny, es mouran entorn del tema central, amb una mirada des d etres perspectives, l’europea, l’espanyola i la catalana. I amb una visió bàsicament empresarial: es vol conèixer sense intermediaris com estan vivint les empreses tot el que implica l’autonomia estratègica. Com ha exposat Miquel Nadal, “volem aterrar l’informe Draghi en àmbits molt concrets com la IA, l’energia, la biomedicina o la defensa”.
Ja fa anys que la geoestratègia té un espai rellevant en les Jornades del Cercle. Aquesta vegada també ho serà, amb debats entorn del moment europeu, com el que protagonitzaran el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, l’eurodiputat socialista francès (i possible candidat a l’Elisi) Raphäel Glucksmann i el ministre d’Exteriors de Polònia, Radostaw Sikorski.
La visió del Partit Comunista Xinès
També s’exposarà la visió d’Europa des de la Xina i l’Índia. Jia Qingguo, membre del màxim organisme consultiu del Partit Comunista Xinès, i Mohan Kumar, analista i exambaixador de l’Índia a França, seran dos dels ponents destacats.
L’anàlisi del que està passant als Estats Units serà un altre dels plats forts de l’agenda, amb la intervenció de l’exambaixadora dels Estats Units a Espanya durant l’Administració Biden, Julissa Reynoso, i de l’assagista nord-americà de línia conservadora Chistopher Caldwell. Serà una manera de posar cara a cara dues mirades molt diferents dels Estats Units.
Hi haurà una nodrida representació del teixit empresarial, des de grans dirigents com Tomàs Muniesa (CaixaBank), Marc Murtra (Telefónica) o Antoni Brufau (Repsol) a líders en sectors estratègics com el català Luis Sentis (Apptronik), Antoine Bordes (Helsing) o Audrey Herblin-Stoop (Mistral AI).
La Reunió inclou també la concessió del Premi Cercle d’Economia a la Construcció Europea, que aquest any recaurà en Martin Woolf, comentarista en cap d’Economia del Financial Times, després d’una llarga trajectòria lleial als ideals d’una Europa unida i democràtica, que va demostrar amb la seva aposta per combatre el Brexit. Felip VI li lliurarà el guardó.
Garcia-Milà: "Pujol no és el tema d'avui"
Sobre el judici al president Jordi Pujol, exonerat finalment aquest dilluns per l'Audiència Nacional, ni la presidenta ni el director general han volgut fer cap comentari ni valoració. Malgrat que Pujol és una figura rellevant del Cercle, soci fundador i assidu encara avui a molts dels seus actes, l'únic que ha dit Teresa Garcia-Milà ha estat: "No és el tema d'avui. Respectem la justícia".