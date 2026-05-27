Comunicat de l'Assemblea de Docents del Solsonès

Arran del menyspreu i la falta d’entesa per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, els i les docents de la comarca hem creat l’Assemblea de Docents del Solsonès.
L’objectiu és organitzar-nos com a col·lectiu professional per mostrar el nostre rebuig al conegut
“Pacte de la vergonya” amb els sindicats de la Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO). Així com, denunciar l’enrocament i la manca de voluntat negociadora del Departament d’Educació i defensar-nos del desprestigi que duu a terme el Govern a través dels mitjans afins.
Com a Assemblea de docents del Solsonès el nostre objectiu és
aconseguir unes condicions laborals dignes per tal de donar al nostre alumnat una educació de qualitat real. És per això que en el període de vagues i mobilitzacions en què estem immerses, volem mostrar el nostre malestar aplicant mesures i actuacions tant als centres educatius com als carrers. Reclamem una negociació real per aconseguir més recursos, reduir les ràtios, millorar l’atenció a la diversitat, assumir menys burocràcia i tenir un sou digne. En definitiva, tornar al lloc que es mereix l’educació d’aquest país.
La majoria dels centres de la comarca ens hem adherit al manifest
“ATUREM LES SORTIDES EDUCATIVES”, de la qual també en formen part més de 1100 centres de tot Catalunya.
Amb aquesta proposta, els centres educatius volem pressionar el Departament perquè ens escolti i s'assegui a fer una negociació real dels diferents aspectes exposats. De moment, ens neguem a fer sortides, ja que suposen una responsabilitat civil que ens deixa desemparats davant la llei amb qualsevol contratemps que pugui sorgir, perquè són fora de l’horari escolar, algunes són amb pernoctació i no són remunerades. En definitiva, considerem que cal revisar i modificar les condicions actuals.
Aquesta mesura és una forma de
pressió col·lectiva i som conscients que té conseqüències per a altres col·lectius vinculats al món educatiu i del lleure, els quals també formen part d’un sistema educatiu sostingut massa sovint gràcies a la precarització, la sobrecàrrega i la manca de reconeixement de moltes professionals. Per això, volem expressar-los el nostre respecte i solidaritat, i animar-los a sumar-se, juntament amb tota la comunitat educativa, en aquesta mobilització històrica que vol millorar l’educació dels nostres infants i joves.
Aquestes accions no neixen de la confrontació, sinó del compromís ferm i la responsabilitat cap al nostre alumnat i les seves famílies. Tampoc no són una reivindicació puntual, sinó que des de fa molt de temps l’educació d’aquest país va arrossegant i ampliant unes mancances estructurals molt greus.
Des de fa anys el col·lectiu docent demana i alerta d’aquesta crisi existent, però a causa de la inacció dels diferents governs, el sistema educatiu ha col·lapsat i els docents diem: JA N’HI HA PROU.
Mobilitzar-nos avui és l’única via per garantir una educació que sigui el pilar d’equitat, d’inclusió i de qualitat que mereixem: defensar l’educació no és només una reivindicació, és protegir el futur de tothom.
ASSEMBLEA DE DOCENTS DEL SOLSONÈS