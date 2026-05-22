Vint-i-tres voluntàries han participat a la jornada de recaptació pel càncer a la Fira de Sant Isidre de Solsona

El diumenge al matí de la Fira de St. Isidre, s’ha dut a terme la jornada de captació de fons pel càncer, en que l’associació Fènix, ha mobilitzat a vit-i-tres voluntàries , en tres taules de captació, repartits en diferents indrets de l’espai firal. S’ha recollit un total de 1677,86 euros.
Un gest solidari i de generositat que permetrà que aquests fons es destinin a cobrir les despeses de manteniment dels serveis que Fènix ofereix gratuïtament. Així durant l’any 2025, s’han pogut atendre en els diferents serveis:
Fisioteràpia : 10 sessió a 1 persona
Psicooncologia: 65 sessions a 22 persones
Rehabilitació de les capacitats cognitives: 76 sessions a 2 persones
Nutrició: 25 sessions a 10 persones
Orientació laboral: 1 sessió a 1 persona
L’associació Fènix, agraeix a tothom que ha participat en aquesta jornada; als donants, a les institucions, a les voluntàries , el seu treball i generositat.