Cloenda del projecte: Els secrets del consum conscient

El pròxim 29 de maig, el projecte “Els secrets del consum conscient”, impulsat per Sàmara Natura i la UEC l’Afrau, arribarà al seu final amb una cloenda molt especial plena de sorpreses i emocions. Després de sis mesos de treball, aprenentatge i descoberta, el grup tanca una experiència que ha anat molt més enllà de les aules.
La jornada de cloenda serà el moment de valorar tot el camí recorregut. Es presentarà el Manual de bones pràctiques del consum conscient, elaborat amb la participació dels joves. Aquest document recull propostes concretes per fomentar hàbits de consum més responsables, sostenibles i adaptats a la realitat quotidiana, fruit de debats, tallers i reflexions compartides durant el projecte.
L’acte també servirà per recordar les experiències viscudes al llarg del projecte a través d’un Kahoot: des de la descoberta del consum responsable al nucli antic de Solsona, fins als tallers de reparació amb TÀNDEM Solsona, passant per la creació de paper reciclat, la visita a productors locals com la Formatgeria Rotxés, o la participació en l’exposició “En som responsables?” de Sindicalistes Solidaris.
La cloenda no serà només un final, sinó una celebració del procés. Hi haurà obsequis d’agraïment, espai de reflexió i moments per compartir amb totes les persones i entitats que han fet possible el projecte. També es valorarà el treball en equip, la implicació dels joves i el vincle creat amb el territori.
Amb aquesta darrera jornada, “Els secrets del consum conscient” tanca una etapa, però deixa oberta una porta molt important: la de continuar repensant els nostres hàbits de consum i el nostre paper en la construcció d’un futur més just i sostenible.
Perquè el projecte s’acaba, però la consciència que hem despertat… tot just comença.
L’activitat és oberta a tothom
- Divendres 29 de maig
- 10:45 h
- Centre Cívic Xavier Jounou, Solsona