La solsonina Marta Gangolells, entre les investigadores destacades al rànquing de dones científiques del CSIC 2026

La Dra. Marta Gangolells i Solanellas, de Solsona, catedràtica d'Universitat a la UPC de Terrassa, i que exerceix la seva tasca investigadora al GRIC-UPC /Group of Construction Research and Innovation) es troba entre les destacades al rànquing de dones científiques del CSIC 2026.
Aquest rànquing, elaborat pel Cybermetrics Lab del "Consejo Superior de Investigaciones Científicas" (CSIC), té com a objectiu donar visibilitat a la recerca liderada per dones espanyoles o que treballen a l'Estat, i promoure la ciència oberta a partir de dades públiques de Google Scholar, ORCID i OpenAlex.
La classificació ordena les investigadores segons: l'índex h, que combina la producció científica i l'impacte de les publicacions el nombre de citacions rebudes. Un reconeixement, que posa en valor la qualitat, l'impacte i la projecció de la seva recerca.
Marta Gangolells, que des del passat mes de març és cap del Departament d'Enginyeria de Projectes de la UPC, és enginyera industrial i doctora en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (2010). És Catedràtica d’Universitat al mateix Departament que a partir d'ara dirigeix.
Anteriorment, ha exercit diversos càrrecs de responsabilitat en la gestió del departament, com ara sotsdirectora - cap de secció i secretària acadèmica.
Imparteix docència al Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i al Màster universitari en Enginyeria d’Organització de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa.
Forma part del grup de recerca GRIC-UPC /Group of Construction Research and Innovation), reconegut com a grup consolidat per l’ AGAUR, i desenvolupa la seva recerca en l’àmbit de la descarbonització i la resiliència climàtica dels edificis, tenint en compte l’eficiència energètica, la qualitat de l’aire interior i el confort dels usuaris.
Ha estat investigadora principal i coordinadora de nombrosos projectes i convenis de recerca i de transferència de tecnologia, i és autora o coautora d’un gran nombre d’articles científics, entre altres resultats de recerca i transferència.