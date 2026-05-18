L'ACA millora l'abastament d'aigua al Solsonès amb una inversió de 320.000 euros

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt la línia d’ajuts destinada a millorar l’abastament d’aigua en alta a diversos municipis de Catalunya. En total, s’han atorgat 285 ajuts mitjançant una inversió de 27 milions d’euros.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque i Sureda, ha emfatitzat “el compromís del Govern per incrementar la disponibilitat d’aigua i fer possible que els ens locals donin un pas més cap a la seva autosuficiència hídrica”. Paneque també ha destacat “l’esforç inversor de l’ACA, que ha doblat la dotació pressupostària inicialment prevista, passant dels 13 als 27 milions d’euros, amb l’objectiu d’acollir el màxim número de sol·licituds presentades”.
Per demarcacions, s’han adjudicat un total de 56 ajuts a Barcelona (6,5 milions d’euros), 110 a Girona (7,7 milions d’euros), 65 a Lleida (3,3 milions d’euros) i 54 a Tarragona (9,3 milions d’euros). Es pot consultar el llistat complet de les subvencions en l’arxiu Excel que acompanya aquesta nota de premsa.
320.000 euros per la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès
El Solsonès s'ha vist beneficiat a través de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès pel projecte de la reposició de la canonada de Riulacó que amb una inversió en 800,599.00 euros rebrà una subvenció de 319,597.79 euros
Una de les novetats que ha incorporat aquesta línia d’ajut. és la de subvencionar l’elaboració i redacció de projectes constructius, amb l’objectiu d’incrementar el grau de definició i d’execució de les obres, minimitzant així imprevistos en les actuacions. En aquest sentit, s’han atorgat 150 ajuts per a la redacció de projectes i 135 subvencions per a l’execució d’obres.
Aquest canvi es preveu mantenir en les properes convocatòries de subvencions, de manera que se subvencionin només aquelles obres que se presentin amb un projecte constructiu que defineixi degudament l’actuació. Si no se’n disposa, la incorporació de la línia específica per al finançament de la redacció de projectes permetrà als ens locals poder definir l’actuació, i presentar la seva execució degudament en una futura convocatòria.
Les subvencions atorgades, que s’han de materialitzar entre l’1 de gener de 2025 i el 8 de gener de 2029, serviran per a incrementar la garantia d’aigua, tant en quantitat com en qualitat, sobretot en municipis que disposen de captacions vulnerables. S’acolliran actuacions destinades a plantes de tractament de l’aigua subministrada, a noves captacions, noves connexions en alta, i a la rehabilitació de dipòsits i canonades, entre d’altres.