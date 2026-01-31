S'inverteixen més d'1,6 milions d'euros per a garantir el subministrament d'aigua a onze municipis del Solsonès

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, i el president de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès, Daniel Rovira, entre altres autoritats, han inaugurat aquest divendres les actuacions que incrementaran la garantia del subministrament d’aigua a un total d’11 municipis de la comarca del Solsonès.
Instal·lacions del nou dipòsit
ACA
L’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat, en els darrers 4 anys, dos ajuts per a millorar l’abastament des del riu Cardener fins a les potabilitzadores de Llera i Torregassa
Els treballs, que s’han desplegat a través de dues fases entre 2021 i 2025, s’han centrat en la
connexió entre la captació del riu Cardener i les potabilitzadores de Llera i Torregassa, amb una inversió total superior als 1,6 milions d’euros amb aportació de dues subvencions de l’Agència, per import de 1,1 milions d’euros, destinades a la millora de les xarxes supramunicipals.
La primera fase de les actuacions, duta a terme en el 2021, es va centrar en habilitar un
nou equip de bombament a la captació del riu Cardener, connectar els dipòsits i potabilitzadores de Llera i Torregassa amb una conducció de 7,2 km i ampliar els equips de telecontrol per incloure les noves instal·lacions en un sistema per analitzar el seu rendiment en temps real (sistema Scada). En aquesta primera fase, l’ACA va atorgar un ajut de prop de 645.000 euros.
Visita a la seu de la Mancomunitat
ACA
La segona fase de les mesures, amb un ajut proper als 500.000 euros, s’ha centrat en
incrementar la capacitat a la línia d’impulsió des de la captació del Cardener, a través d’una canonada d’1,6 quilòmetres i paral·lela a l’actual per poder augmentar la capacitat de transport. En aquesta fase també s’ha construït un dipòsit de 800 m3 de capacitat, al costat del dipòsit ja existent a la potabilitzadora de la Llera.