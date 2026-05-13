La 8a Jornada de Turisme del Solsonès se celebrarà a Peracamps el pròxim 21 de maig

El nucli de Peracamps, al municipi de Llobera, acollirà el pròxim dijous 21 de maig la 8a Jornada de Turisme del Solsonès, una trobada que reunirà representants institucionals, empreses i professionals del sector turístic amb l’objectiu de compartir experiències, donar a conèixer novetats i reforçar la col·laboració entre els agents turístics de la comarca.
La jornada tindrà lloc a l’Hostal Nou i començarà a tres quarts de deu del matí amb la recepció i entrega de les acreditacions. A les deu, es donarà inici oficial a la trobada amb la benvinguda de l’alcaldessa de Llobera, Eva Simón, i de la regidora de l’Ajuntament de Llobera, Sara Vilches. Tot seguit, el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Solsonès i alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, serà l’encarregat de presentar la jornada.
A continuació, es presentaran els recursos culturals i turístics del municipi de Llobera, posant en valor el patrimoni i els atractius del territori.
A les onze del matí, el tècnic del Consorci Leader de la Catalunya Central, Josep M. Pomés, oferirà la ponència “L’or Blanc. Els camins de la Sal”, centrada en la valorització històrica i turística del patrimoni vinculat a la sal.
Després de la pausa-cafè, que inclourà un tast de productes agroalimentaris de proximitat, la directora general de Tributs i Joc del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Caba, informarà sobre la nova taxa turística i les seves implicacions per al sector.
La jornada continuarà amb la presentació de les novetats del sector turístic del Solsonès a càrrec d’empreses i entitats de la comarca que ofereixen diferents serveis i experiències vinculades al territori.
Com a novetat d’aquesta edició, a dos quarts de dues del migdia s’ha programat una visita guiada a la torre de Peracamps, conduïda per Solsona Experience.
La jornada finalitzarà amb un dinar opcional al restaurant Hostal Nou.
Cal fer inscripció prèvia abans del dilluns 18 de maig, indicant si es vol participar al dinar. Les inscripcions es poden formalitzar contactant amb l’Oficina de Turisme del Solsonès al telèfon 973 48 23 10, per WhatsApp al 623 17 24 97 o enviant un correu electrònic a: turisme@turismesolsones.com
Aquesta jornada compta amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.