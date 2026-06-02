Demanen més voluntaris per sostenir la gestió col·lectiva del cine París de Solsona

El cine París de Solsona va tornar a posar-se en marxa l’any passat, impulsat per un model basat en la cooperació ciutadana. La iniciativa va rebre l’empenta de l’ajuntament, l’esforç de la junta de l’associació i la dedicació de moltes persones compromeses. Avui, prop d’un centenar de veïns col·laboren de forma periòdica cobrint tasques diverses: preparar crispetes, gestionar l’entrada, fer les projeccions, atendre el bar, supervisar la sala. Tot això repartit en tres torns programats cada setmana. Bona part dels voluntaris s’impliquen entre una i deu vegades anualment, encara que alguns superen la vintena de participacions. Es planifiquen els torns dos mesos abans, fet que permet coordinar millor l’activitat, i hi ha una relació de voluntaris per cobertures inesperades.
Necessitat d’ampliar l’equip de voluntariat a Solsona
A l’abril es va passar una enquesta als voluntaris actius. El resultat va ser clar: valoració alta a gairebé tots els ítems, amb especial èmfasi en l’ambient i el reconeixement per la tasca desenvolupada. Es va posar en relleu la satisfacció de prendre part en un projecte col·lectiu que fomenta el cinema i la cultura a Solsona. També es van destacar la possibilitat de conèixer nous companys i el clima cordial. Una de les respostes recollides ho resumeix: “a part que em sembla molt divertit, crec que és important participar-hi perquè està clar que juntes som qui formem el cine, sentir-me part d'un projecte així m'alegra”
Molts voluntaris comparteixen la mateixa motivació: contribuir a l’oferta cultural de la ciutat, establir llaços nous, viure experiències conjuntes. Un altre testimoni ho sintetitza així: “fer un servei cultural per Solsona, compartir i conèixer altres persones”. Aquestes opinions reafirmen la voluntat col·lectiva de potenciar la vida cultural local.
Reptes actuals en la gestió del cinema parís
Tot i la valoració favorable, la implicació dels primers voluntaris ha disminuït, i la gestió recau ara en un grup més reduït, amb més càrrega individual. Per això, s’ha decidit impulsar una crida per trobar nou voluntariat, buscant reforçar l’equip i equilibrar el repartiment de funcions. S’argumenta que, amb més persones col·laborant, la divisió de tasques es podrà fer d’una manera més repartida i es reduirà l’acumulació de feines sobre un nombre limitat de membres.
Per facilitar noves adhesions, s’ha organitzat una sessió formativa el proper divendres 12 de juny a les 7 de la tarda, adreçada a tothom que vulgui sumar-se al projecte. Durant la trobada s’exposaran totes les feines necessàries perquè el cine funcioni correctament. L’acte també servirà perquè els voluntaris habituals actualitzin coneixements i coneguin modificacions o procediments recents. Es proposa que cadascun pugui assumir diverses tasques dins l’equip.
La gent que no pugui assistir a la jornada formativa pot apuntar-s’hi a través del formulari disponible al web del cine o contactar per correu electrònic. L’equip organitzador establirà comunicació directa i proporcionarà formació per incorporar progressivament aquests nous membres a les activitats diàries del cine París.