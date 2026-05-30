El Dr. Josep Maria de Montiu, de Solsona, s'incorpora als nous acadèmics de filosofia a l’Acadèmia Hispanoamericana de Doctors

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, vinculat al Bisbat de Vic, organitza una cerimònia formal al Seminari de Vic el proper divendres 5 de juny per incorporar nous membres a la secció de filosofia de l’Acadèmia Hispanoamericana de Doctors. Aquesta trobada acadèmica inclou la presa de possessió de cinc professors de l’ISCRVic: Dr. Rodolf Puigdollers, Dr. Josep Castanyé —impulsor de l’Institut—, Dr. Andreu Grau, Dr. Antoni Prevosti i Dr. Josep Maria Montiu de Nuix. Al llarg de l’acte, es posarà l’accent també en la trajectòria del Dr. Josep Maria Montiu, sacerdot adscrit al Bisbat de Solsona.
La jornada adquireix rellevància per a la xarxa acadèmica local i per a Vic. Subratlla el compromís de l’ISCRVic amb la formació filosòfica i la divulgació educativa. Es tracta d’una oportunitat per oficialitzar l’ingrés dels nous membres i, paral·lelament, de posar en valor la dedicació dels docents que han contribuït a la reputació de la institució. El to protocol·lari i el context de l’acte refermen la funció de la transferència de coneixement i la participació activa dels acadèmics en el context social actual.
Durant la sessió, l’Acadèmia Hispanoamericana de Doctors lliurarà el Doctorat Honoris Causa a l’il·lm. Dr. D. Eudaldo Forment Giralt, membre numerari i posseïdor de la medalla número 1 de l’entitat. Aquesta distinció s’atorga com a reconeixement explícit a la seva tasca intel·lectual i acadèmica. Segons la pròpia Acadèmia, la concessió d’aquest títol distingeix "una vida consagrada al magisteri universitari, a la investigació filosòfica i a la transmissió viva del pensament clàssic i cristià". La producció intel·lectual de Forment Giralt, amb abast internacional, es considera entre les aportacions més consistents del pensament filosòfic hispànic contemporani. Aquest homenatge destaca l’abast del seu treball i la seva influència en la preparació de noves promocions de filòsofs.
L’acte servirà igualment per ratificar la integració dels nous Acadèmics de Número i per reconèixer, de manera pòstuma, l’il·lm. Dr. D. José Luis Arce Carrascoso amb la distinció d’Acadèmic d’Honor in memoriam. Aquest gest es vincula a la seva dedicació al pensament, la recerca i la tasca universitària. A més de l’atorgament formal, la cerimònia incorporarà un espai dedicat a la seva memòria col·lectiva i al paper que ha tingut en la vida universitària i acadèmica.
Els integrants que s’incorporen avalen trajectòries destacades en filosofia, teologia, història, pedagogia i ciències humanes. Això reforça la naturalesa transversal i humanista de l’Acadèmia. Aquesta pluralitat permet preservar una mirada àmplia i afavorir l’intercanvi entre diferents disciplines. També es reconeixeran figures com la Dra. Magdalena Bosch Rabell, Dr. Miguel Candel Sanmartí, Dr. Josep Castanyé Subirana, Dr. Aquilino Cayuela Cayuela, Dr. José Ángel García Cuadrado, Dr. Andreu Grau Arau, Dr. José María Montiu de Nuix, Dr. Antoni Prevosti Monclús, Dr. Rodolf Puigdollers Noblom, Dra. Carmen Revilla Guzmán, Dr. Ignasi Roviró Alemany, Dr. Josep-Ignasi Saranyana Closa, Dr. Francesc Torralba Roselló i Dr. Conrad Vilanou Torrano. La participació d’aquests professionals indica el reconeixement internacional i el pes acadèmic de l’Acadèmia, així com la seva activitat en la difusió cultural i en la generació de coneixement.
Josep Maria Montiu de Nuix
Nascut a Cervera, el 1960. Ordenat sacerdot el 1992. Doctor en Filosofia. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l´Educació per la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciat (especialitat: Matemàtica Fonamental), cursos de doctorat i suficiència investigadora a Ciències Exactes per la UB. Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Navarra. Llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer, València. Docent i investigador amb més de mig miler de publicacions. Acadèmic de l'Acadèmia Hispanoamericana de Doctors