El bisbe Francesc Conesa encapçala el pelegrinatge diocesà de Solsona a Fàtima

El 18 de maig passat va donar inici el pelegrinatge diocesà impulsat per la diòcesi de Solsona amb Francesc Conesa, bisbe, al capdavant. Aquesta sortida, la primera amb Mn. Lluís Ruiz com a delegat de Turisme i Peregrinacions, va reunir prop de trenta persones de diferents punts del bisbat. L’autocar va sortir de Solsona a primera hora i, durant el trajecte, s’hi van alternar pregàries, cants, converses, fins i tot acudits i històries personals compartides entre els participants.
La ciutat d'Àvila va esdevenir la primera gran aturada de la ruta. El grup hi va visitar el convent de l’Encarnació, un espai estretament associat a santa Teresa de Jesús, i van recórrer el nucli històric, conegut tant per l’arquitectura com per la seva significació espiritual. A la tarda, el recorregut els va portar fins a les muralles d’Àvila, mentre exploraven l’empremta de santa Teresa i sant Joan de la Creu, especialment en el marc de l’Any Jubilar.
L’endemà, el grup va arribar a Fàtima. Un guia català els va acompanyar pel recinte del santuari: la capelinha amb la imatge de la Mare de Déu de Fàtima, la gran esplanada i les dues basíliques principals. Van observar l’escultura del Cor de Maria, que mostra el reflex dels visitants, i van ser presents tant al Rosari internacional com a la processó de torxes.
El 20 de maig, dimecres, la jornada s’obria amb un Viacrucis als entorns naturals propers al santuari. El grup va contemplar una imatge de la Verge en la seva última aparició, on apareix una llàgrima com a símbol del dolor pels pecats humans. També van conèixer les llars i el poble natal dels tres pastorets: Lucía, Francisco i Jacinta — aquests dos últims ja canonitzats —, i van veure diverses escultures que evoquen les aparicions dels àngels.
A la tarda, els pelegrins van poder optar per diferents activitats, tant de lleure com espirituals. En el Rosari internacional, un integrant del grup va dirigir la pregària d’un misteri. Durant els dies a Fàtima, el bisbe Francesc Conesa va presidir dues celebracions de l’Eucaristia a la capelinha, dedicant-les de manera especial a la diòcesi i a la petició de vocacions.
L’itinerari va seguir a Toledo el dia següent. Els participants van entrar a la catedral i van participar en una missa a la capella de Sant Pere. A continuació, la visita al parc temàtic Puy du Fou i la presència a l’espectacle «El sueño de Toledo» van destacar per la dramatització, la música, el moviment coreogràfic i la manera d’entrellaçar el missatge de fraternitat i llibertat amb la història de la ciutat.
En la darrera jornada, la comunitat va celebrar l’Eucaristia al monestir de San Juan de los Reyes, gestionat pels franciscans i amb motiu d’Any Jubilar. Posteriorment, el grup va poder conèixer la part antiga de Toledo. Al viatge de retorn, els pelegrins van intercanviar vivències, ressaltant el clima de convivència, les estones de pregària i els espais dedicats a la formació.
Després de compartir experiències, els participants van expressar: “Ens emportem l’experiència espiritual de proximitat amb la Mare de Déu, la pregària integrada en el dia a dia, el magnífic ambient de fraternitat entre tots i totes, i l’oportunitat de formació proporcionada pel bisbe Francesc, que va obrir un espai per aclarir i contestar dubtes sobre la nostra religió i també en relació a altres confessions que van sortir espontàniament per part dels pelegrins”.