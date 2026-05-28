El Solsonès aplega especialistes per redefinir el turisme sostenible en zones poc poblades

El Santuari del Miracle, a la comarca del Solsonès, serà escenari aquest dijous d'una sessió centrada en el turisme sostenible, responsable i regeneratiu. Aquesta trobada, vinculada al cicle Horitzó eCOadapt50, forma part d'una iniciativa impulsada per la Universitat Rovira i Virgili i organitzada per IU-Rescat. L'objectiu: obrir espais per pensar, compartir i aprendre, tot buscant camins per adaptar els territoris als desafiaments que presenta el canvi climàtic. La primera sessió s'ha focalitzat sobretot en la gestió de les dificultats que enfronten les àrees amb pocs habitants i en quines funcions pot assumir el sector turístic davant l'actual crisi climàtica. Núria Parpal, responsable del projecte Life eCOadapt50 a la Diputació de Barcelona, i Jordi Vilalta, gerent del Consorci Leader de la Catalunya Central, posaran en marxa la jornada donant la benvinguda als assistents i traçant els grans objectius del cicle com a punt de trobada transversal entre administracions, universitats, professionals i projectes locals.
Debat sobre turisme sostenible i emergència climàtica
Un dels punts forts del matí: el debat estratègic sobre futurs possibles i reptes concrets del turisme sota pressió climàtica. En aquesta taula intervindran professionals vinculats al turisme, la gestió territorial, la sostenibilitat i la transició ecosocial, amb Raül Valls (Alba Sud) al capdavant de la moderació. Durant la conversa s'exposaran qüestions relatives a la urgència d'adaptar el sector, així com la necessitat d'explorar nous enfocaments que minimitzin l'empremta ambiental sense frenar el creixement local ni la sostenibilitat econòmica a l'àmbit rural.
La jornada seguirà amb dues intervencions dedicades a donar veu a experiències recents i projectes referents. Les exposicions abordaran iniciatives de turisme regeneratiu, tot destacant la posada en valor del patrimoni, les maneres de gestionar la mobilitat i els fluxos de visitants, a més de la governança turística capaç de resistir els canvis del clima. Entre els actors convidats: l'Agència Catalana de Turisme (Regenera4MED), la xarxa HYDROSCOPIA, EcoDataNatura, Gratitud Pallars, Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, ECOUNION i membres del projecte Territori de Masies.
Conclusions i pràctica aplicada al Santuari del Miracle
En el tancament, Raül Valls d'Alba Sud sintetitzara els principals aprenentatges de la trobada. El final de la jornada inclourà una visita al celler i la formatgeria artesana situats al Santuari del Miracle. Aquesta activitat oferirà una mostra directa de pràctiques de resiliència econòmica, elaboració agroalimentària de qualitat i els vincles entre turisme, entorn i autosuficiència alimentària.