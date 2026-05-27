Solsona revisa el pressupost municipal després de rebre 473.000 euros de subvencions de la Diputació i la Generalitat

L’Ajuntament de Solsona planteja al Ple d’aquest dijous una modificació de crèdit arran de l’entrada de 473.000 euros transferits per la Diputació de Lleida i la Generalitat. El tema figura com a eix principal de la convocatòria i pretén ajustar el pressupost vigent als recursos addicionals que s’han incorporat. Aquests imports s’assignaran a projectes clau, reforç de serveis locals i intervencions en diferents equipaments de la ciutat. També figuren a l’ordre del dia altres punts que toquen qüestions financeres i administratives relacionades amb la gestió quotidiana del municipi i la utilització dels recursos locals.
Principals subvencions i distribució dels nous recursos
La documentació presentada detalla que la major part de les subvencions destinades a Solsona
aquest exercici corresponen al Pla de cooperació de Salut i al Pla de cooperació per a inversions de la Diputació de Lleida
(297.700 euros), al Pla de cooperació per a despeses ordinàries (126.209 euros) i al Pla de xoc per modernitzar instal·lacions esportives de la Generalitat
(49.000 euros). Aquesta injecció de fons incrementarà la capacitat econòmica de les finances municipals i facilitarà l’estabilitat pressupostària al consistori.
El repartiment previst de la nova aportació inclou 195.106 euros destinats a inversions per millorar serveis públics, 81.600 euros per crear una estació transformadora amb l’objectiu d’incrementar la potència elèctrica al polígon de la Vinya del Teuler, i 70.000 euros per intervenir a les instal·lacions esportives de la Creu de Sant Joan (Cissa). A més, s’inclou la creació o ampliació de fins a dotze partides pressupostàries, com ara la partida per conservació de vies i camins del Vinyet (40.000 euros), celebracions i activitats culturals (24.400 euros), i manteniment d’espais infantils i zones verdes (20.000 euros). Altres imports aniran a reparar enllumenat públic (18.000 euros) i a obres de manteniment del complex esportiu (10.000 euros).
Modificació de plantilla, compte general i indicadors financers
El Ple inclou també la proposta d’aprovació inicial per modificar la plantilla municipal per a l’any 2026. Una de les dues places de tècnic/a d’administració general (A2) de l’àrea d’Intervenció-Tresoreria es vol reconvertir a A1. Paral·lelament, per la baixa d’una agent de la Policia Local de categoria C2, es planteja amortitzar la plaça existent i crear-ne una de nova dins el grup C1, conforme a la legislació actual.
El punt econòmic del Ple considera l’aprovació del compte general corresponent al 2025. Els resultats recullen un saldo pressupostari de 777.852 euros, romanent de tresoreria d’1,4 milions i endeutament viu de 2,7 milions. El rati d’estalvi net se situa a 0,81%, mentre que el grau d’execució de la despesa arriba al 92,47% i la despesa per ciutadà suma 1.118,49 euros. Es constata el compliment de totes les directrius fiscals: estabilitat pressupostària, capacitat de finançament (254.956 euros), regla de la despesa (reducció del 2,07%) i sostenibilitat financera amb un endeutament del 25,57%.
També es registra el compliment en els terminis de tancament i lliurament dels comptes, i s’hi adjunten els informes financers i econòmics corresponents al primer trimestre, amb dades sobre terminis de pagament, índex de morositat i execució pressupostària.
Contractes de serveis i gestió d’equipaments municipals
Entre els punts a tractar destaca la segona i darrera renovació del contracte de serveis per a la gestió de la llar d’infants Els Petits Gegants, adjudicat a Incoop el 2023. El contracte, valorat en 283.355 euros per any, tenia una durada inicial de dos anys i admetia dues pròrrogues d’un any. Aquesta nova ampliació assegura la continuïtat del servei des del primer de setembre fins al 31 d’agost del pròxim curs escolar.
Bonificacions fiscals i transparència municipal
Pel que fa a la bonificació de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres), es proposa declarar de rellevància especial o interès municipal, per motius educatius, sanitaris o assistencials, quatre actuacions amb sol·licitud de bonificació del 80%. Es tracta de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a l’Hospital Pere Màrtir Colomés, la instal·lació d’un elevador al Centre Sanitari, la millora de l’espai d’acollida i atenció a persones en situació de vulnerabilitat social gestionat per Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys, i l’ampliació de la zona d’ombra a l’escola El Vinyet, a càrrec de l’AFA.
L’Ajuntament confirma que la sessió plenària es podrà escoltar en directe a partir de dos quarts de vuit a través de Solsona FM o en línia a solsonafm.cat, facilitant així l’accés públic a la informació i promovent la transparència institucional.
Altres punts a l’ordre del dia
L’ordre del dia es completa amb la revisió i aprovació de l’acta de la darrera sessió, informes i resolucions, informació financera i econòmica, i un torn obert de precs i preguntes. Així es tanca una sessió plenària centrada en qüestions econòmiques, de personal i de serveis públics que afecten directament Solsona
.