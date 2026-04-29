Solsona reforça el manteniment dels parcs infantils i espais verds amb un conveni amb Volem Feina

L’Ajuntament de Solsona ha posat en marxa aquesta setmana un nou conveni de col·laboració amb l’empresa d’inserció Volem Feina Serveis Ambientals per reforçar el manteniment d’espais verds, parcs infantils i entorns naturals de la ciutat. Paral·lelament, avui s’ha estrenat un aspirador urbà elèctric per complementar els treballs manuals en la neteja d’aquests espais.
El conveni amb Volem Feina té per objectiu reforçar les tasques de neteja i manteniment dels parcs infantils, la zona de la ribera i altres espais verds que no estan inclosos en el contracte ordinari del servei de neteja viària. Els treballs consistiran a netejar, desbrossar quan sigui necessari i fer un seguiment de l’estat dels aparells de joc i mobiliari urbà. En cas que es detectin elements malmesos, hi intervindrà la brigada municipal. Mensualment, es realitzarà un informe de cada parc.
Per dur a terme aquestes funcions, Volem Feina hi destinarà dues persones treballadores amb una dedicació del 70 per cent de la jornada i un monitor amb una dedicació del 10 per cent, de dilluns a divendres.
A canvi, l’Ajuntament abonarà a aquesta empresa un import mensual de 2.420 euros. També li proporciona el nou aspirador urbà i dues bicicletes elèctriques per facilitar una mobilitat àgil i sostenible dels equips de treball.
Un grup de seguiment integrat pel regidor de Serveis, l’encarregat de la brigada municipal i representants de Volem Feina vetllarà pel correcte desenvolupament del conveni i la qualitat de les actuacions.
Col·laboració amb iniciatives locals d’inserció laboral
Aquest acord s’emmarca en la voluntat del consistori de garantir el bon estat de tots els espais públics de la ciutat, alhora que aposta per la col·laboració amb iniciatives locals d’inserció laboral. “Aquest conveni no només repercuteix en la millora de l’espai urbà, sinó també en la generació d’oportunitats laborals a la ciutat”, subratlla el regidor de Serveis, Joan Parcerisa.
L’aspirador urbà elèctric adquirit per l’Ajuntament, d’altra banda, s’ha posat en marxa avui. Amb una inversió de 22.622 euros, aquest equip complementarà la neteja manual i la farà més eficient.
L’ús d’aquest robot aspirador, amb una capacitat de 120 litres, contribuirà a reduir el temps de treball dels operaris i facilitarà una neteja més acurada. A més, en períodes amb nivells alts de pol·len com l’actual, permetrà disminuir l’ús de la màquina bufadora, amb la qual cosa s’evitarà aixecar pols i millorarà la qualitat ambiental de l’espai públic.
Amb aquestes actuacions, segons Joan Parcerisa, “l’Ajuntament de Solsona reafirma el seu compromís amb un manteniment urbà més eficient, sostenible i socialment responsable”.