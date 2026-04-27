Instalen un tendal per fer ombra a l'skatepark de Solsona

Des d'aquesta setmana, l'skatepark de Solsona s'ha tornat un espai més agradable. S'hi ha instal·lat un tendal per crear una zona d'ombra i fer-lo més confortable durant els mesos de calor. \r\n\r\nAquesta actuació respon a una demanda del Consell d'Adolescents de Solsona, que va manifestar la necessitat d'incorporar millores en aquest espai per poder-ne gaudir tot l'any. \r\n\r\nEl cost ha estat de 5.200 euros i s'ha finançat amb pressupost de l'exercici passat de la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Solsona assignat al Consell d'Adolescents. \r\n