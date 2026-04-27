27 de abril de 2026

Instalen un tendal per fer ombra a l'skatepark de Solsona

L'actuació s'ha fet a petició del Consell d'Adolescents de Solsona

  El tendal dona ombra a una part de l'equipament

Publicat el 27 d’abril de 2026 a les 07:22

Des d'aquesta setmana, l'skatepark de Solsona s'ha tornat un espai més agradable. S'hi ha instal·lat un tendal per crear una zona d'ombra i fer-lo més confortable durant els mesos de calor. 

Aquesta actuació respon a una demanda del Consell d'Adolescents de Solsona, que va manifestar la necessitat d'incorporar millores en aquest espai per poder-ne gaudir tot l'any. 

El cost ha estat de 5.200 euros i s'ha finançat amb pressupost de l'exercici passat de la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Solsona assignat al Consell d'Adolescents. 

