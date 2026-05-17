La consellera Hernández apropa les mesures del Pla de Govern a la comarca del Solsonès

Solsona ha acollit aquest dissabte una nova parada del vehicle informatiu del Pla de Govern al territori. L’objectiu de la iniciativa és apropar l’acció del Govern a la ciutadania, explicant què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions es realitzen.
La info truck informativa, que està recorrent totes les capitals de comarca de Catalunya, s’ha situat al passeig de Sant Antoni Maria Claret, on s’ha repartit material informatiu amb les principals actuacions de l’Executiu al Solsonès i també amb els projectes específics i destacats de la comarca.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitat el punt informatiu. Entre les actuacions que l’Executiu promou al Solsonès la consellera Hernández ha destacat el projecte Solsonianes, que és un programa pilot en el marc del Programa de Cultura i Educació. La consellera ha remarcat que "Solsonianes té una idea de base que és que el patrimoni cultural de la comarca es pugui convertir en una eina educativa, que contribueixi a generar nous contextos d’aprenentatge".
om a altres mesures que el Govern té previst dur a terme a la comarca també destaquen: en mobilitat, infraestructures i món local, la millora de la seguretat i la connectivitat entre el Solsonès i el Berguedà, amb actuacions a les carreteres C-26i B-420, amb una inversió de 70 milions d’euros; en equitat social, l’aportació de 8,6 milions d’euros per a projectes de millora urbana al nucli antic de Solsona i al seu entorn immediat en el marc del Pla de barris i viles de Catalunya 2025-2029; i en sector primari i habitatge, el finançament del Projecte Forestal de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic, com a oportunitat per impulsar iniciatives de professionalització del sector forestal a la Vall de Lord, per millorar la biodiversitat, reduir el risc d’incendis i incrementar l’aigua que arriba als aqüífers i embassaments.
El Pla de Govern
El Pla de Govern de la XV Legislatura té per objectiu impulsar la tercera gran transformació de Catalunya a través de cinc grans prioritats, 35 objectius específics i 260 mesures prioritàries, sota els valors d'unir per progressar i servir per transformar:
- Prosperitat compartida basada en el coneixement per millorar la qualitat de vida i l’accés a l’habitatge.
- Transició energètica, ambiental i verda.
- Equitat social, igualtat, feminisme i benestar.
- Bon govern, seguretat i millors serveis públics.
- Autogovern efectiu i finançament singular.