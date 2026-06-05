La Casa Gran del Miracle conclou la seva reforma amb suport dels fons Next Generation

La Casa Gran del Miracle, a Riner, finalitza la seva rehabilitació integral. Les obres han transformat l’antic alberg de pelegrins en un centre orientat al Barroc i adaptat per a activitats municipals, xerrades i conferències. El projecte s’ha executat gràcies a una inversió de 2.733.769 euros procedent d’una convocatòria dels fons Next Generation de la Unió Europea. Aquesta dotació ha facilitat la recuperació de l’edifici per a nous usos socials, turístics i culturals que ara queden disponibles tant per a Riner com per al conjunt del Solsonès.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, s’ha desplaçat aquest dijous a l’equipament. L’han acompanyat l’alcalde de Riner i president de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Joan Solà. Durant la visita institucional, es va posar de manifest la coordinació entre administracions com a factor per al desenvolupament local i la preservació patrimonial. La Casa Gran del Miracle, propietat de la Diputació, es troba cedida a l’Ajuntament de Riner amb l’objectiu de facilitar la seva reactivació progressiva per a usos locals diversos.
Els treballs han comprès la substitució de la coberta i la sotacoberta, la restauració de la façana nord i de la tercera planta, la incorporació de noves escales i la instal·lació d’un ascensor fins a la quarta planta, així com la dotació de serveis higiènics a totes les plantes. També s’ha completat l’aïllament de l’edifici, implementat un sistema de climatització per aerotèrmia i s’aprofiten les aigües pluvials per als serveis, tot plegat amb la mirada posada en una gestió ambiental més eficient.
Durant l’acte, Joan Talarn va assenyalar: "sumar administracions per garantir arrelament, atraure nous projectes i assegurar que cap municipi de la demarcació quedi enrere és clau perquè el territori avanci", i va afegir: "una rehabilitació com aquesta, amb un espai tan important per al Solsonès i per a la demarcació com és la Casa Gran del Miracle, aporta un fet molt interessant: que els espais tinguin una utilitat real per als veïns i veïnes".