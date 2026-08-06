La Casa Gran del Miracle rep visites gratuïtes durant la Festa Major

L’Ajuntament de Riner ha previst un programa de portes obertes aquest cap de setmana a la Casa Gran del Miracle. El recinte, recentment restaurat i inaugurat el passat divendres, es podrà visitar tant per residents com per persones de fora. Les jornades coincideixen amb la celebració de la Festa Major del Miracle, prevista entre el 7 i el 9 d’agost, i amb un concert programat dins el FeMAP el diumenge. Les franges habilitades per accedir-hi sense cost seran dissabte de 17 a 20 hores i diumenge de 10 a 12 del matí. El diumenge a la tarda, a partir de les 17 hores, l’entrada estarà reservada a qui disposi de localitat pel concert inclòs al programa.
El concert titulat “Les set paraules de Crist a la Creu” es farà diumenge a les 19 hores a l’església del santuari. La interpretació estarà a càrrec de Rafael Ruibérriz de Torres (flauta) i del quartet de corda La Spagna. Aquest conjunt oferirà una versió mai abans presentada de “Les set paraules de Haydn”, peça instrumental d’origen austríac inspirada en les últimes frases atribuïdes a Crist a la creu.
Divendres arrenca la Festa Major del Miracle amb la Vetlla de Santa Maria, que tindrà lloc a la Plaça del Miracle a les 22 hores amb coca i refresc. Dissabte, a les 18.30 hores, es presenta al monestir el llibre “Viatge a l’ànima xilena” de Conxita Tarruell i Rosa Pi. Més tard, a les 20 hores, s’hi celebraran les Vespres de la Mare de Déu. El mateix vespre, a les 20.30 hores, la plaça acollirà el sopar popular. Ja diumenge, la Missa Major, presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa, tindrà lloc a les 12 hores. A la tarda hi haurà novament Vespres de la Mare de Déu a les 18 hores, abans del concert del FeMAP.
Totes aquestes activitats formen part de “Riner és Cultura”, un programa estiuenc que recull 21 propostes diferents: concerts, celebracions populars, revetlles, tallers de teatre, iniciatives vinculades a la medicina xinesa, titelles, presentacions de llibres, sessions de zumba, ball, exercicis de tonificació o cinema a l’aire lliure. Aquest calendari d’actes, que s’estén de juny a agost, es desenvolupa en diversos espais, com el Santuari del Miracle i els nuclis de Su, Freixinet i Santa Susanna, sota l’organització de l’Ajuntament i amb la participació de diverses entitats.