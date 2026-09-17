El 9è Solxicsona presenta novetats de literatura, ràdio i ciència

El Solxicsona arriba a la novena edició els dies 26 i 27 de setembre amb tretze propostes gratuïtes que combinen literatura, ciència, ràdio, jocs, cinema i arts escèniques. Entre les novetats hi ha una gimcana literària per inaugurar el programa Solsona Municipi Lector, un tecnolab de ciència i tecnologia, un taller de locució a Solsona FM i una proposta de jocs de taula ràpids en família.
Sota el lema “Juguem?”, el 9è Solxicsona proposa tretze activitats adreçades a la població infantil i les seves famílies durant el darrer cap de setmana de setembre. La programació inclou propostes lúdiques, culturals i divulgatives a diferents equipaments i espais de la ciutat. Totes les activitats són gratuïtes, si bé en el cas de l’espectacle de diumenge a la tarda els adults acompanyants hauran d’abonar 3 euros.
Organitzat per les regidories d’Infància i Cultura de l’Ajuntament de Solsona, el Consell d’Infants, els Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès i la Biblioteca Carles Morató, el Solxicsona incorpora enguany diverses novetats, sense deixar de banda algunes de les propostes que ja formen part de la cita des de les primeres edicions.
Inauguració de Solsona Municipi Lector
El Solxicsona s’obrirà el dissabte 26 a les onze del matí amb la gimcana literària titulada “La clau és als llibres”, dinamitzada per Solsona Experience. La proposta, adreçada a infants de 3 a 12 anys i les seves famílies, servirà també per inaugurar el programa Solsona Municipi Lector.
Els infants d’I3 a P4 hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta, mentre que a partir de P5 podran participar-hi sols. La gimcana parteix d’una història ambientada al Lo Cal Boig, la casa dels gegants del Carnaval. El seu vigilant, una mica despistat i gran aficionat a la lectura, s’ha passat tantes hores llegint al costat dels gegants que ha acabat deixant la clau del local dins d’un llibre, però no recorda quin. A més, ha perdut els llibres mentre tornava cap a casa. Els participants hauran d’ajudar-lo a localitzar els llibres i trobar el que amaga la clau, a través de diferents pistes i reptes pels carrers de la ciutat.
Per prendre-hi part cal fer inscripció prèvia a la biblioteca, presencialment, per telèfon al 973 48 38 39 o per correu electrònic a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat.
A la tarda, a dos quarts de set, el cine París acollirà la projecció de la pel·lícula d’animació Tadeo Jones i la llàntia meravellosa. En la quarta entrega d’aquesta sèrie cinematogràfica, el personatge creat per Enrique Gato haurà d’afrontar una nova missió per evitar que la història canviï en un viatge al passat abans de retornar al present i no perdre la seva filla Olímpia. L’entrada és gratuïta, però cal reservar-la a l’app Solsona 24/7 (o a l’enllaç https://portal.wetown.app/solsona/tickets) a partir del dissabte 19 de setembre.
Ciència, ràdio i jocs al passeig
La programació continuarà el diumenge 27 al matí, d’onze a dues, amb diverses activitats obertes i gratuïtes al passeig del Pare Claret, a l’altura del casal de Cultura i Joventut, al mateix indret de l’any passat.
Una de les novetats serà el tecnolab dinamitzat per Lab_06, laboratori de ciència per a infants vinculat a la UManresa. És una proposta adreçada als nens i nenes de 5 a 10 anys que posarà al seu abast materials d’exploració de ciència, enginyeria i tecnologia. A través de l’experimentació autònoma, l’activitat busca estimular la iniciativa, la curiositat i el pensament creatiu.
També s’estrenarà el taller “En antena”, a les instal·lacions de Solsona FM, on els infants de 1r a 6è de primària podran familiaritzar-se amb el micròfon i aprendre algunes qüestions bàsiques per locutar en una emissora de ràdio. En aquest cas, les places són limitades i cal inscriure-s’hi prèviament a través de l’enllaç ja.cat/nyz74. El termini d’inscripció es tancarà el dijous 24 de setembre.
La tercera novetat del matí serà un tast de jocs ràpids de taula en família amb la mestra Bego Gaya Farré pensada per descobrir i compartir diferents propostes de joc.
A banda d’aquestes novetats, el Solxicsona manté algunes activitats que ja són habituals. El Museu de Solsona proposarà el taller “Jo vull viure en una cafetera”, a partir d’una nova temàtica que convidarà els infants a imaginar i construir una ciutat ideal a partir d’objectes quotidians.
Paral·lelament, caldrà superar reptes en un circuit d’aventura i un altre de bicis, i hi haurà inflables per a totes les edats i un minigolf. Igualment, per a qui busqui un espai de tranquil·litat la Carles Morató habilitarà la biblioteca mòbil, amb un racó obert i informal per apropar els llibres als infants i les famílies. Així mateix, hi haurà la zona de 0-3 del Servei d’Intervenció Socioeducativa El 6, amb materials i propostes adaptades a la petita infància.
Titelles per tancar el cap de setmana
El teatre comarcal prendrà el relleu diumenge a la tarda. A les sis, la companyia Zero en Conducta representarà el premiat espectacle de titelles La tempesta, recomanat a partir de 8 anys.
Reconeguda amb el Premi Feten 2025 al millor espectacle de titelles i amb una menció especial del jurat de la Mostra d’Igualada 2025, aquesta obra té com a protagonista en Pablo, un nen que no sap per què no pot plorar, i que emprèn un viatge a través de les emocions i els records per descobrir què li passa. El muntatge de Zero en Conducta combina titelles, interpretació i llenguatges escènics per parlar de la necessitat d’expressar les emocions i de la relació amb allò que ens costa explicar amb paraules i convida a una reflexió intergeneracional sobre la tristesa i la cultura emocional.
Les entrades són gratuïtes per als menors i tenen un preu de 3 euros per als adults acompanyants. Cal adquirir les entrades a través de l’app Solsona 24/7 també a partir de dissabte 19 de setembre.
El Solxicsona té la col·laboració del Museu de Solsona, El 6, la UBIC, l’Associació d’Amigues i Amics del Cine París, Solsona FM, Solsona Experience, els centres educatius de la ciutat i les AFA, així com d’Òmnium Cultural del Solsonès.
Amb aquesta nova edició, el Solxicsona torna a proposar un cap de setmana compartit per a infants i famílies, amb activitats pensades per jugar, experimentar, llegir, crear i descobrir diferents espais i recursos de la ciutat.
El programa complet del Solxicsona 2026 es pot descarregar aquí.