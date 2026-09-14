Més de 2.000 persones gaudeixen de les activitats de «Riner és cultura»

El programa estiuenc “Riner és Cultura” ha aplegat enguany més de 2.000 assistents, uns 200 més que en l’edició del 2025. El programa, desenvolupat entre finals de maig i finals d’agost, ha constat de 21 activitats, entre concerts, festes populars i revetlles, tallers de teatre i de medicina xinesa, titelles, presentacions de llibres, classes de zumba, de ball i de tonificació i cinema a la fresca. Precisament, la darrera proposta de l’agenda ha estat la sessió de cinema celebrada a Freixinet el proppassat 28 d’agost. Enguany la programació ha inclòs novetats, com classes i tallers de tonificació i medicina xinesa i, per damunt de tot, la festa d’inauguració de la rehabilitació de la Casa Gran, el 31 de juliol.
La música ha tingut un protagonisme especial, amb concerts de qualitat enquadrats en els cicles Espurnes Barroques, Festival de Música Antiga (FeMAP) i Festival Itinera. Així el concert “El Rèquiem de Mozart: el somni etern”, pertanyent al cicle Espurnes Barroques, celebrat el 31 de maig a l’església del Santuari del Miracle i protagonitzat per l’Orquestra del Miracle i el Cor Francesc Valls, va aplegar 500 assistents.
L’alcalde de Riner, Joan Solà, ha afirmat que “l’augment d’assistents ha anat parell a l’increment de la qualitat i la varietat de les propostes” i ha dit també que “amb Riner és Cultura perseguim dos objectius, posar la cultura a l’abast dels veïns del municipi, un dret inalienable de la gent dels micropobles, i potenciar l’atractiu del nostre territori i atraure cada any més visitants”. En aquest sentit, considera que “la combinació entre el programa d’activitats culturals i una Casa Gran completament rehabilitada i museïtzada és una aposta guanyadora”.
Riner és Cultura té lloc al municipi de Riner en espais com el Santuari del Miracle o els nuclis de Su, Freixinet i Santa Susanna, i està organitzat per l’Ajuntament, en col·laboració amb altres entitats.