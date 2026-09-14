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Més de 2.000 persones gaudeixen de les activitats de «Riner és cultura»

Cultura i Mitjans

L’alcalde de Riner destaca l’augment d’assistents, l’increment de la qualitat de les propostes i els fets de posar la cultura a l’abast dels veïns i d’atreure més visitants

  • Festa de l'Adesiara amb els gegants
  • Inauguració de la Casa Gran de Riner

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 16:50

El programa estiuenc “Riner és Culturaha aplegat enguany més de 2.000 assistents, uns 200 més que en l’edició del 2025. El programa, desenvolupat entre finals de maig i finals d’agost, ha constat de 21 activitats, entre concerts, festes populars i revetlles, tallers de teatre i de medicina xinesa, titelles, presentacions de llibres, classes de zumba, de ball i de tonificació i cinema a la fresca. Precisament, la darrera proposta de l’agenda ha estat la sessió de cinema celebrada a Freixinet el proppassat 28 d’agost. Enguany la programació ha inclòs novetats, com classes i tallers de tonificació i medicina xinesa i, per damunt de tot, la festa d’inauguració de la rehabilitació de la Casa Gran, el 31 de juliol.

 

  • Inauguració de la Casa Gran de Riner

La música ha tingut un protagonisme especial, amb concerts de qualitat enquadrats en els cicles Espurnes Barroques, Festival de Música Antiga (FeMAP) i Festival Itinera. Així el concert “El Rèquiem de Mozart: el somni etern”, pertanyent al cicle Espurnes Barroques, celebrat el 31 de maig a l’església del Santuari del Miracle i protagonitzat per l’Orquestra del Miracle i el Cor Francesc Valls, va aplegar 500 assistents.

 L’alcalde de Riner, Joan Solà, ha afirmat que “l’augment d’assistents ha anat parell a l’increment de la qualitat i la varietat de les propostes” i ha dit també que “amb Riner és Cultura perseguim dos objectius, posar la cultura a l’abast dels veïns del municipi, un dret inalienable de la gent dels micropobles, i potenciar l’atractiu del nostre territori i atraure cada any més visitants”. En aquest sentit, considera que “la combinació entre el programa d’activitats culturals i una Casa Gran completament rehabilitada i museïtzada és una aposta guanyadora”.

Riner és Cultura té lloc al municipi de Riner en espais com el Santuari del Miracle o els nuclis de Su, Freixinet i Santa Susanna, i està organitzat per l’Ajuntament, en col·laboració amb altres entitats.

 

 

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