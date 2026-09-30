Arriba al festival TRAU de Solsona «Van Gogh», un monòleg íntim i colpidor

El festival TRAU portarà el diumenge 11 d’octubre al TATRAU Teatre l’espectacle Van Gogh, un monòleg teatral protagonitzat i dirigit per Martí Peraferrer Vayreda. La funció, que començarà a les 18 h, proposa al públic endinsar-se en la vida, el pensament i la sensibilitat de Vincent van Gogh a través d’un muntatge de petit format i especialment concebut per crear una relació molt directa entre l’actor i els espectadors.
El text d’Ever Blanchet parteix de l’epistolari que Van Gogh va mantenir durant anys amb el seu germà Theo. A partir d’aquestes cartes, l’obra presenta el pintor en un moment de lucidesa en què revisita la seva vida i allò que ha perseguit, i reflexiona sobre qüestions com l’amor, la natura, la pintura i la necessitat de crear.
Més que oferir un retrat convencional de l’artista, l’espectacle s’endinsa en el seu univers filosòfic i artístic i en la seva extraordinària sensibilitat davant la bellesa. Una sensibilitat que, alhora, el situa al límit i permet abordar la complexitat d’un personatge sovint associat únicament a la seva bogeria.
En aquesta nova versió, Martí Peraferrer recupera un personatge que ja havia interpretat anteriorment i el porta a escena en un format més íntim i proper.
Peraferrer, amb una llarga trajectòria en el panorama teatral català, assumeix també la direcció de l’espectacle. La seva interpretació busca una connexió directa amb el públic i posa l’accent en la intensitat i l’autenticitat d’un personatge que viu l’art i la vida amb una sensibilitat extraordinària.
- VAN GOGH.
- Cia. Teatre Blau
- Dia: diumenge 11 d’octubre
- Hora: 18 h
- Lloc: TATRAU Teatre.
- Venda d'entrades online a entrades.turismesolsones.com i una hora abans de l'espectacle a TATRAU Teatre