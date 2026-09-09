Els concerts gratuïts d’Estrella Damm per la Mercè 2026: artistes i horaris al Bogatell

Un any més la platja del Bogatell acull els concerts d'Estrella Damm de la Festa Major de Barcelona. Tot i que la Mercè és el dia 24 de setembre, des del 23 i fins al 27 se celebraran activitats i concerts als carrers de la ciutat. Però el plat fort és el dissabte 26 de setembre, quan, amb motiu del 150 aniversari de la marca de cervesa catalana, es farà una jornada de concerts gratuïts des de les 20 hores fins ben entrada la matinada a l’escenari Mediterràniament de la platja del Bogatell.
Al·lèrgiques al Pol·len, a les 20 hores
Les encarregades d’obrir la nit seran Al·lèrgiques al Pol·len, un grup de pop-rock nascut al barri de Gràcia l’any 2020. Amb quatre discos publicats i una trajectòria imparable, el grup, que ja ha tocat a les festes de Gràcia i de Sants d'aquest any, aterra ara al Bogatell enmig de la seva gira 1 hora de rock.
La Pegatina, a les 21 hores
El grup català ha tornat a escena després d'un any i mig de descans amb la publicació del tema Siempre nos tienes aquí i, aquest dissabte 26 de setembre, actuarà a l'escenari d'Estrella Damm amb un directe que combinarà els grans èxits de la seva trajectòria amb les cançons del seu últim disc Fuegos del barrio. La banda de Montcada i Reixac celebra gairebé 23 anys de carrera, un camí que els ha portat a trepitjar escenaris de més de 30 països i a convertir el seu mestissatge de ritmes i la seva energia festiva en un dels seus principals senyals d’identitat.
Love of Lesbian, a les 23 hores
A les 23.00 hores arribarà un dels moments més esperats de la jornada amb l'actuació de Love of Lesbian. La cita a l’escenari Mediterràniament tindrà un especialment emotiu, ja que serà una de les últimes oportunitats per veure la banda barcelonina en directe abans de la seva retirada dels escenaris. Amb gairebé tres dècades de trajectòria i una desena de discos a l'esquena, el grup presentarà el seu últim treball, Ejército de Salvación, i farà un recorregut pels seus hits.
Svetlana, a les 01.30 hores
Ja de matinada, Svetlana, un dels noms més atrevits de l’escena alternativa, tancarà la nit estrenant el seu nou directe en format banda. Amb cançons com I love BCN, Sarnalona o Carinyo, el duet barceloní ha consolidat un univers característic en què la música -una fusió d’electrònica, eurodance, rumba i rumbaton- la crítica social i humor omplen els escenaris.
Concerts a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm
La celebració de la Mercè d’Estrella Damm es completarà amb la programació del BAM–Barcelona Acció Musical a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. El dissabte 26 i el diumenge 27 de setembre, a partir del migdia, l’espai es convertirà en un punt de trobada per a la creació musical emergent del territori i comptarà amb foodtrucks i tasts gratuïts de cerveses Damm.
La programació reunirà estils com la cançó d’autor, el folk, el pop, les músiques urbanes, el rock i l’electrònica experimental, en una mostra de la diversitat de maneres de crear i entendre la música en l’actualitat. El festival acollirà també els primers concerts a Barcelona de La 126, La Valentina, Islandman, I AM ROZE, The Slates, Imarhan i Daoud, d'entre altres.
Els concerts de l'avinguda de Maria Cristina
L’avinguda de Maria Cristina es consolida en un any més com un dels grans escenaris de referència de les festes de la Mercè, apostant per dues nits d’alt voltatge amb pop i rock de gran format. Durant la jornada de divendres 25 de setembre hi haurà artistes com:
- Maria Jaume, a les 20.30 hores.
- Marcos amb K, a les 21.30 hores.
- Els Amics de les Arts, a les 22.o0 hores.
- Els Catarres, a les 23.40 hores.
- Teràpia de Shock, a les 01.30 hores.
De cara a dissabte 26, s’ofereix una panoràmica transversal del pop estatal, combinant artistes consolidats amb algunes de les veus emergents més destacades del moment com, Ivan Herzog, Banda Neón, Paula Koops i Leire Martínez.