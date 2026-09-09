Aitana reivindica el català al seu últim concert a Barcelona: «És el més important que tenim»

La cantant Aitana ha tancat la seva visita a Barcelona amb un últim concert en què ha reivindicat el català i ha expressat que li agradaria "poder practicar-lo més". Nascuda al Baix Llobregat, la cantant de 27 anys ha actuat aquest dimarts 8 de setembre en l'últim concert dels quatre que tenia programats al Palau Sant Jordi en el marc de la gira Cuarto Azul.
Aitana s'ha sincerat amb el seu públic català i ha explicat que a casa parla castellà, però que aquests dies que es troba a Barcelona els ha demanat a les seves amigues que li parlin només en català. "M'agradaria poder practicar-lo més, [...] he de millorar-lo, faig moltes castellanades", ha assumit la cantant entre els aplaudiments dels seus fans.
"He crescut en català gràcies a l'escola", ha explicat Aitana, qui ha reivindicat consumir pel·lícules i sèries en català per no "abandonar" la llengua. "Ara que duc un temps fora, a Madrid, m'he adonat que no el parlo tan fluid", ha confessat abans de defensar el bilingüisme com un tret característic del país. "Parlem castellà, però també català", ha destacat la cantant.
"M'agradaria fer classes en català i mantenir la llengua perquè és el més important que tenim aquí a Catalunya", ha reivindicat Aitana provocant l'ovació del Palau Sant Jordi. Entre cançó i cançó, també ha intentat mantenir la llengua, tot i que no ho ha fet durant tot el concert.
A l'espectacle no han faltat els seus hits 6 de febrero, Mon amour, Las Babys o Superestrella, que ha sonat barrejada amb un altre hit de Martin Garrix, qui ha aparegut per sorpresa a sobre de l'escenari ballant la cançó amb Aitana i la resta de ballarins. Així, la cantant catalana ha donat per tancada la seva tornada a casa amb un Palau Sant Jordi que l'ha rebut eufòric i cantant totes les seves cançons.