El truc que gairebé ningú coneix per trucar al 112 amb el mòbil bloquejat: «Et pot salvar la vida»

Quan ens trobem davant d'una situació d'emergència, pot ser difícil actuar amb rapidesa a causa dels nervis i l'estrès del moment. De vegades, fins i tot agafar el mòbil, desbloquejar-lo i trucar al 112 pot semblar una tasca complicada. Però hi ha una funció dels mòbils que la majoria de gent no coneix que et permet contactar amb els serveis d'emergències encara que el dispositiu estigui bloquejat i, fins i tot, el tinguem a la butxaca.
Així ho explica Miquel Assal, tècnic d'emergències i divulgador, que assegura que és una opció que "gairebé ningú coneix" i que pot ser especialment útil en situacions en què no tenim les mans lliures, com ara si ens intenten agredir. Només cal prémer cinc vegades o més al botó lateral dret del mòbil perquè el nostre dispositiu iniciï la trucada al 112, sense necessitat de desbloquejar la pantalla.
Més enllà d'ajudar-nos a fer la trucada, segons Assal, aquest sistema permet també que els tècnics del 112 rebin la ubicació del telèfon, una informació que pot ser clau a l'hora de localitzar-nos. Es tracta, doncs, d'una funció pensada precisament per facilitar l'accés als serveis d'emergències quan la situació fa difícil fer la trucada de manera convencional.
Com activar-ho
Per activar aquesta funció en un dispositiu mòbil, Assal, que també és agent del Servei d'Atenció Mèdica d'Urgència (SAMU) i de Protecció Civil a Múrcia, explica que és molt senzill. Només cal anar a ajustaments i buscar "Emergències SOS". En aquest menú, hem d'activar l'opció que diu "Trucada amb 5 premudes".
D'altra banda, opcionalment, també podem activar la "Trucada discreta". D'aquesta manera, quan es faci la trucada al 112 de manera automàtica, el nostre dispositiu no emetrà cap soroll d'alarma.
Finalment, l'expert explica que també es pot redirigir la trucada perquè, quan es donin els cinc cops o més, el telèfon truqui automàticament a aquesta persona.