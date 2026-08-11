12 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

TikTok i Meta reforcen els verificadors per evitar la desinformació sobre els passos fronterers després de Ceuta

Tecnologia

  • Un usuari utilitzant TikTok en un dispositiu mòbil -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 d’agost de 2026 a les 18:47

TikTok i Meta han reforçat els verificadors de dades per evitar la desinformació sobre els passos fronterers després de la crisi a Ceuta. El portaveu de la Comissió Europea, Balazs Ujvari, ha indicat que, arran dels incidents, l'executiu comunitari es van reunir amb les plataformes i les organitzacions de verificadors de fets; i van decidir activar un mecanisme d'escalada i de cooperació ad hoc.

Això significa que els verificadors alertaran TikTok i Meta si detecten desinformació relacionada amb un nou pas massiu de la frontera. "Les plataformes s'han compromès a prohibir el contingut relacionat amb el tràfic de persones". Pel que fa als rumors que apunten a un nou encreuament el 15 d'agost, la CE ha afirmat que "no és una data potencial".

Escull Next com la teva font preferida de Google

Et pot interessar