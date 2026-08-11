TikTok i Meta reforcen els verificadors per evitar la desinformació sobre els passos fronterers després de Ceuta

TikTok i Meta han reforçat els verificadors de dades per evitar la desinformació sobre els passos fronterers després de la crisi a Ceuta. El portaveu de la Comissió Europea, Balazs Ujvari, ha indicat que, arran dels incidents, l'executiu comunitari es van reunir amb les plataformes i les organitzacions de verificadors de fets; i van decidir activar un mecanisme d'escalada i de cooperació ad hoc.\r\n\r\nAixò significa que els verificadors alertaran TikTok i Meta si detecten desinformació relacionada amb un nou pas massiu de la frontera. "Les plataformes s'han compromès a prohibir el contingut relacionat amb el tràfic de persones". Pel que fa als rumors que apunten a un nou encreuament el 15 d'agost, la CE ha afirmat que "no és una data potencial".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEspanya i el Marroc treballen per aconseguir el retorn dels migrants de Ceuta «en un temps rècord» ACN\r\n\r\n