El .cat celebra 20 anys amb més de 118.000 dominis actius

El .cat té més de 118.000 dominis actius, nou de cada deu titulars renoven el seu domini any rere any, actualment hi ha 391 dominis .cat dins del Top 1M de llocs més visitats, creixent un 79% des de 2010 i el 86% dels dominis .cat viuen als territoris de parla catalana. Aquestes són algunes de les xifres del .cat ara que celebra els seus 20 anys d'existència. Accent Obert ha iniciat aquest divendres al COAC de Barcelona els actes pel vintè aniversari amb una jornada que ha reunit els pioners del .cat, representants de l’ICANN i del sector internacional de dominis. Un segon acte de caràcter festiu tancarà la celebració el 9 de setembre al Museu Marítim de Barcelona amb més de 1.000 persones inscrites.
El 23 d’abril de 2006, la comunitat catalanoparlant aconseguia un domini d’Internet propi, reconegut internacionalment. Avui, vint anys després, el .cat supera els 118.000 dominis actius. Segons ha ressaltat
Accent Obert, el .cat és el primer domini d'internet dedicat a una comunitat lingüística i cultural, nascut el 2006 gràcies a la mobilització de més de 65.000 persones. De fet, 65.468 persones, 2.615 empreses i 98 entitats van impulsar la candidatura davant l’ICANN el 2004.
El director general d'Accent Obert,
Joan Abellà, ha destacat que aquest és " un cas d'èxit improbable" perquè 20 anys després "hi ha el risc de no veure que el .cat és una cosa excepcional". Ha assenyalat que fa dues dècades demanar un domini per una llengua i per una cultura, tècnicament i políticament era una "anomalia".
Joan Abellà, director general de .cat
ACN
Ha manifestat que el .cat "no el va concedir la voluntat d'un govern, ni el va impulsar cap empresa", sinó que va tirar endavant gràcies a una comunitat organitzada". Abellà considera que en el món de la IA
"ens trobem una altra vegada, 20 anys després, en un salt potser una mica més complex" però ha afegit que s'assembla a aquells inicis. Reflexiona que els pioners del .cat van tenir "la gosadia" que espera que ells també tinguin.
Així mateix, del 2010 al 2026, 173 webs amb .cat han ingressat al Top 1M de webs més visitades i actualment hi ha 391 dominis .cat dins del Top 1M de llocs més visitats, creixent un 79% des de 2010. Com a exemple de la penetració al sector cultural, 3 de cada 4 colles castelleres amb lloc web trien .cat. A nivell empresarial, més d'1 de cada 2 llocs web del sector de
Diaris, Revistes i Agències utilitza el domini .cat i 1 de cada 10 dominis conté un nom de persona. Es poden utilitzar els caràcters propis del català pel domini (l·l, ç, à, ...) i ara els utilitzen m és de 1.200 dominis.
Quins actes de celebració es duran a terme?
er commemorar aquest aniversari, el domini .cat ha organitzat dos actes. El primer ha tingut lloc aquest divendres a la sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), amb una trobada del sector per reflexionar sobre el llegat del .cat i el seu paper en el futur digital del català.
La jornada ha arrencat amb les veus de qui va fer possible la creació del .cat:
Amadeu Abril (Chief Policy Advisor, CORE Association) i Manel Sanromà (President de CIVICAi i professor de la URV). La periodista especialitzada en Internet i ciberseguretat Mercè Molist ha moderat el debat.
Després de la presentació de les xifres, hi ha hagut la taula rodona de tancament amb la participació de
Nico Caballero (Chair Governmental Advisory Committee, ICANN), Ronald Schwärzler (Domainworx / geoTLD.group), Michele Neylon (CEO, Blacknight Internet Solutions) i Manuela Becerra (Country Manager Spain, Team Blue / Nominalia). La sessió ha estat moderada per Nacho Amadoz, director legal d’Accent Obert. La jornada està prevista que la tanqui Genís Roca, president d’Accent Obert.
El segon acte de celebració
tindrà lloc el 9 de setembre al Museu Marítim de Barcelona, amb un acte de caràcter festiu obert a la comunitat. Més de 1.000 persones ja han confirmat l'assistència.