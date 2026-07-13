Els experts proposen a Brussel·les limitar l’accés a les xarxes als menors de 13 anys

El grup d’experts creat per la Comissió Europea per avaluar els riscos de les xarxes socials per als infants recomana establir un marc comú a escala europea que restringeixi les plataformes en línia als menors de 13 anys. Els estudiosos, a més, aconsellen condicionar l'accés a partir d'aquesta edat al fet que cada plataforma "demostri" que és un espai "segur" per als adolescents.
L'equip d'experts ha entregat aquest dilluns l'informe de recomanacions a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, qui ha defensat en reiterades ocasions que cal establir una edat mínima per accedir a les xarxes socials. Entre les orientacions que recull el document, Maria Melcior, copresidenta del panel d’experts, ha destacat el principi de “seguretat per disseny”, que implica que la protecció dels menors formi part del mateix funcionament de les plataformes. Aquesta exigència s’aplicaria a l’univers de les “xarxes socials plus”, que inclou eines digitals amb “potencial nociu i dissenys addictius”, com ara alguns videojocs o xarxes socials.
Així, els experts reclamen un canvi de responsabilitat i que siguin les plataformes les que hagin de demostrar que els seus serveis són segurs per als menors abans d’oferir-los-els. Amb aquesta mesura, defensen que la protecció infantil ha de formar part del mateix model de negoci de les empreses tecnològiques i no recaure únicament en la responsabilitat dels pares.
Per la seva banda, Ursula von der Leyen, ha anunciat que Brussel·les presentarà després de l’estiu una proposta per incrementar la protecció dels menors en línia, basada en les orientacions de l'informe. Von der Leyen ha alertat que “les xarxes socials no són una joguina” i ha afegit que “prop del 60% dels joves han patit problemes emocionals i psicosocials en línia". En aquesta línia, la presidenta de la Comissió ha situat la protecció dels menors en línia com una de les prioritats europees per als pròxims mesos.
Indicacions segons l'edat
Els experts plantegen una protecció “progressiva” adaptada als diferents trams d’edat i als riscos de cada tecnologia. Entre les recomanacions de l'informe hi ha la d'evitar l’exposició a pantalles dels infants menors de 3 anys i establir una restricció europea harmonitzada per als menors de 13 anys, amb més control parental i usos adaptats a l’edat. En la franja adolescent, de 13 a 18 anys, defensen un accés progressiu amb més autonomia i obren la porta a la possibilitat que els estats membres adoptin restriccions preventives addicionals.
Algunes d'aquestes mesures ja tenen precedents en diversos estats membres. A Espanya, per exemple, el Govern espanyol ha plantejat elevar als 16 anys l'edat mínima per obrir un compte a les xarxes socials sense el consentiment dels pares, mentre que a França els menors de 15 anys necessiten una autorització parental per crear un compte en aquestes plataformes.
Segons l'executiu comunitari, els joves passen “entre quatre i sis hores diàries davant de pantalles”, una exposició que els experts vinculen amb problemes com la pèrdua de son, l’ansietat, la depressió, el ciberassetjament i l’exposició a continguts nocius.