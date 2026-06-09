El govern espanyol insisteix als països europeus vetar les xarxes socials als menors

El ministre de Transformació Digital, Óscar López, ha insistit que és necessària una majoria d'edat digital a escala europea per vetar els menors a les xarxes socials. En declaracions a la premsa abans del Consell europeu de Telecomunicacions, López ha recordat que tant Espanya com França "han fet els deures" i han impulsat lleis per restringir l'accés dels infants.
El ministre espera que tant la Comissió com el Consell de la Unió Europea facin nous passos per avançar cap a la privació. "Seria realment important tenir una prohibició europea, fa dos anys que hi treballem", ha assenyalat. López aprofitarà la reunió d'aquest dimarts per parlar-ne amb el seu homòleg irlandès, ja que aquest país ocuparà la pròxima presidència al Consell.
La UE compta amb una aplicació de verificació d'edat que s'està testant en set països europeus -entre els quals, Espanya- per integrar-la als sistemes digitals. És una eina gratuïta i serveix per comprovar que les plataformes respecten els límits d'accés dels infants i joves; però no estableix una edat mínima única en el conjunt de l'euroregió. De fet, la Comissió Europea treballa des de fa mesos en una reforma legislativa per vetar els menors a les xarxes socials, però està avaluant la viabilitat legal i pràctica de la mesura.
Dos dels principals esculls és que es tracta d'una competència exclusiva nacional i, per tant, els estats haurien de cedir aquest poder Europa. I que a la pràctica és molt difícil assegurar que un usuari diu la veritat sobre la seva edat sense vulnerar la seva privacitat. Aquest serà un dels temes que tractaran els ministres de Telecomunicacions de la UE en Consell que se celebra aquest dimarts a Luxemburg.