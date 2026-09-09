El domini .cat celebra 20 anys: «El català té molts problemes, però en digital és un canó»

El domini .cat ha culminat aquest dimecres la celebració dels seus 20 anys amb una comunitat de més de 118.000 empreses, institucions i persones registrades. En l’acte de commemoració al Museu Marítim de Barcelona, el president de la fundació Accent Obert, Genís Roca, ha reivindicat els avenços assolits per normalitzar la llengua a internet i ha posat el focus en els reptes de futur, especialment la intel·ligència artificial i les grans operadores. "El català té molts problemes, però en digital és un canó", ha defensat Roca.
L’acte ha comptat amb la presència del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i la comissionada pel català de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Salicrú. La celebració tenia com a objectiu fer valdre el recorregut del domini des de la seva creació i, alhora, abordar els reptes que planteja la nova etapa digital. El .cat va ser aprovat el 2005 com el primer domini d’internet vinculat a una comunitat lingüística i cultural i, vint anys després, supera els 118.000 registres actius.
En declaracions a l'ACN, el president d’Accent Obert (antiga Fundació puntCat) ha remarcat que més de 118.000 empreses, institucions i persones formen part d’aquesta comunitat i ha defensat que el domini ha contribuït a "fer normal ser català a internet". Roca ha situat ara la intel·ligència artificial i les grans operadores entre els principals reptes de futur i ha assegurat que hi ha "molta feina per fer".
En aquest sentit, Roca ha defensat que el repte actual ja no és només garantir la presència del català a les pàgines web, sinó assegurar que la cultura catalana sigui present en les noves infraestructures digitals. Ha remarcat la intel·ligència artificial està redefinint la manera com es crea, s’organitza i es consumeix el coneixement, i ha defensat la necessitat de disposar d’eines i infraestructures pròpies per garantir la presència del català en aquest nou escenari.
"Sentir-se identificat"
La celebració també ha reunit centenars d'usuaris del domini.cat de diferents generacions. Àngel Arcarons, propietari d’un dels primers dominis .cat, ha explicat que la família va escollir aquesta extensió perquè els identificava més que un .com, .org o .net i perquè els vinculava amb la "cultura i país". Arcarons ha explicat que encara utilitzen el domini habitualment i que durant aquests anys hi han creat adreces de correu per a diferents membres de la família.
Per la seva banda, Judit i Carles Núñez, creadors de PintarGegants.cat, són uns dels propietaris del domini més recents. El projecte va néixer arran de l’interès del seu fill pels gegants i consisteix en dibuixos per pintar de figures de la cultura popular catalana, generats a partir de fotografies i amb l’ajuda de la intel·ligència artificial. Els seus creadors han explicat que els va sorprendre descobrir que el .cat només té 20 anys i han reivindicat el caràcter pioner de la iniciativa i el fet que el projecte continuï "tan viu".
La jornada ha inclòs una taula rodona sobre el paper del .cat en el context global d’internet, amb Teresa Cabré (IEC), Elena Fort (Barça), Núria Ribas (Amical Wikimedia) i Rosa Romà (3Cat). La conversa ha servit per repassar el caràcter pioner del projecte i reflexionar sobre el paper que poden tenir els dominis lingüístics i culturals en un entorn digital en transformació.