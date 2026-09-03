Diada de Catalunya 2026: tots els actes de l'Onze de Setembre

La Diada del 2026 arriba a mitja legislatura catalana i a les portes d'un nou cicle electoral amb comicis municipals i espanyoles a la vista. De totes maneres, el protagonisme de l'Onze de Setembre tornarà a ser per la manifestació independentista, que servirà de mesurador de la força social del moviment en un context de pèrdua de poder polític. Caldrà veure si l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que apuntava que el suport a la independència es disparava, es tradueix amb una mobilització destacable als carrers.
Pel que fa als actes més destacats de la Diada, no hi ha grans canvis respecte els últims anys. La vigília al fossar de les Moreres sempre és un bon termòmetre de les diferents sensibilitats independentistes, al matí de l'Onze de Setembre hi haurà la part més política amb l'ofrena a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació independentista, mentre que a la nit es clourà la festa nacional amb l'acte institucional del Govern i amb els concerts a Barcelona. A continuació, tots els actes de la Diada 2026.
Hissada de senyera al Parlament i discurs d'Illa
El tret de sortida de la Diada serà, per segon any consecutiu, al Parlament. La cambra catalana celebrarà la hissada de la senyera que hi ha a l'exterior del Parlament de Catalunya a partir de les 19.30 hores de la vigília de la festa nacional. Un acte que comptarà amb la presència del president de la cambra, Josep Rull, del president de la Generalitat, Salvador Illa, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, juntament amb el cos consular, diplomàtics i societat civil. L'acte se centrarà en el mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva, l'origen del parlamentarisme català. A les 21 hores, Illa farà el tradicional discurs institucional, que es podrà seguir a través dels mitjans públics.
Vigília al fossar de les Moreres
Encara a la vigília de l'Onze de Setembre, a tocar de la mitjanit, hi haurà la tradicional concentració al fossar de les Moreres, on durant el matí de la Diada també hi ha ambient constant. Es tracta d'un punt emblemàtic de l'independentisme en record als caiguts durant el setge de Barcelona de l'any 1714 en el marc de la guerra de Successió espanyola.
La concentració sol donar sempre les primeres notícies de la jornada: de la cremada de banderes espanyoles (i franceses) força habitual a, en els últims anys, els retrets entre les diferents sensibilitats independentistes. Aquest any no serà excepció, ans al contrari: Aliança Catalana -com altres partits declarats sobiranistes- preveu fer un acte al Fossar i l'esquerra independentista ha convocat una manifestació per plantar-los cara.
Ofrena a Rafael Casanova
El primer gran acte de la Diada és sempre la tradicional ofrena a Rafael Casanova. L'homenatge a l'últim conseller en cap de Barcelona abans de la caiguda en mans borbòniques és fa poc abans de les nou del matí al monument a la capital catalana, a la ronda de Sant Pere, i posteriorment a la seva tomba, a l'església de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat. Hi participen representants del Govern, del Parlament, partits i institucions de la societat civil.
Portes obertes al Govern i al Parlament
La Diada també és una bona oportunitat per aprofitar les portes obertes de molts espais, entre els quals destaquen la Generalitat i el Parlament. Per entrar a Palau cal inscripció prèvia mentre que a la cambra catalana no cal demanar-la. A Barcelona també es pot entrar gratuïtament a espais com el Palau Robert, el Museu d'Història de Catalunya o el Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Manifestació independentista a tres bandes
Barcelona, Girona i Amposta són les tres seus que han triat les entitats independentistes per a la manifestació de la Diada d'enguany, que torna a ser descentralitzada. A Barcelona i a Amposta hi haurà dues columnes anomenades de "present" i de "futur" que confluiran en un punt comú, mentre que a Girona hi haurà una sola columna que compartirà les dues idees. Altre cop, la manifestació és convocada de consens entre l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, l'Associació de Municipis per la Independència, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN.
A Barcelona, la primer capçalera sortirà de la cruïlla entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer de Casanova i passarà per la Ronda Universitat abans d'arribar a plaça Catalunya. La segona tindrà el punt de sortida des de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral i passarà per la Ronda de Sant Pere abans de trobar-se amb l'altra columna. Les columnes començaran a caminar a partir de les 17.14 hores i acabaran amb els parlaments una hora després.
A Girona, la columna única arrancarà a la plaça Pompeu Fabra a partir de les 16.30 hores. Passarà per l'avinguda de Jaume I i per l'avinguda Ramon Folc abans d'arribar a la rotonda del Rellotge i culminar a l'espai de La Copa. A Amposta, la primera columna arrancarà a les 16 hores des del carrer Sebastià Juan Arbó amb carrer Itàlia, passarà per l'Avinguda de la Ràpita i el carrer de Sant Josep abans d'arribar al punt de trobada. La segona columna tindrà el tret de sortida des de l'avinguda Santa Bàrbara amb carrer Elisabets fins a unir-se a l'altra columna. Totes dues marxes han de trobar-se al pont penjant d'Amposta, a tocar del riu Ebre.
Actes de l'esquerra independentista
Més enllà de la manifestació contra Aliança al fossar de les Moreres, l'esquerra independentista ha convocat actes a Lleida, Girona, Reus i Barcelona. Per la Diada, l'esquerra independentista ha convocat a Lleida un acte a les 11h al Convent del Roser. La convocatòria a Girona és a les 13h a la plaça dels Jurats i a Reus a les 19h al Mercat Central. En el cas de Barcelona, a partir de les 10h es farà el tradicional homenatge a Gustau Muñoz al carrer Ferran i la manifestació juvenil convocada per Arran i el SEPC, i a tarda han convocat una manifestació i acte polític a la plaça Comercial.
La 24a Festa de la Llibertat d'Òmnium
Òmnium repetirà aquest any la Festa per la Llibertat, la 24a edició, que gaudirà de tres concerts com a fi de festa de la Diada, precisament en un molt bon moment de la música en català. Després de la manifestació independentista, qui vulgui podrà anar fins al passeig Lluís Companys, a tocar de l'Arc de Triomf, per assistir a tres concerts. Començarà a partir de les 19 hores DJ Trapella, continuarà La Gossa Sorda a les 21.30 hores i clourà la festa DJ K-ZU a partir de les 23.45 hores.
Acte institucional del Govern
La Diada acabarà amb el tradicional acte institucional que es farà al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). El relat que el Govern dona a l'Onze de Setembre d'enguany és la idea "d'unitat d'acció de la societat catalana com a força fonamental per fer avançar el país". Per fer-ho, l'executiu aprofita els 50 anys de la primera Diada després de la dictadura franquista, i la manifestació que hi va haver el 1976 a Sant Boi de Llobregat. L'efemèride serà la base del relat de l'acte institucional. La música hi tindrà també un protagonisme destacat amb artistes com Joan Dausà, Sopa de Cabra o Andrea Motis, entre molts altres. Es podrà seguir per 3Cat a partir de les 20 hores.
La Diada més enllà de Catalunya
La Diada se celebrarà enguany també a Extremadura. Salvador Illa vol donar continuïtat a la iniciativa impulsada el 2025 amb la celebració d'actes institucionals a Madrid i fer-ho cada any a una comunitat autònoma diferent. Serà la primera vegada que el Govern celebri la Diada a Extremadura i ho farà el 16 i 17 de setembre.
En paral·lel, i com és tradició, la Diada es commemora internacionalment. Les delegacions del Govern a l'exterior celebraran la festa nacional a vint països d’Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia amb actes en ciutats com Londres, Berlín, Roma o Washington. Enguany seran protagonistes el 150è aniversari dels naixements de Pau Casals i de Josep Irla i els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.