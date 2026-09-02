«No regalar la catalanitat» a l'extrema dreta: l'objectiu de l'esquerra independentista per la Diada

L'esquerra independentista crida a mobilitzar-se per la Diada contra les "formes d'espanyolització" i per "no regalar la catalanitat" a l'extrema dreta. "Es volen apropiar de la catalanitat per convertir-la en eina de divisió i exclusió", ha advertit el secretari general de la CUP, Non Casadevall, en la presentació dels actes de l'esquerra independentista per la Diada. Partits i entitats han convocat actes a Lleida, Girona, Reus i Barcelona, que se sumen a la mobilització prevista per al 10 de setembre al fossar de les Moreres contra l'acte que Aliança Catalana preveu fer-hi la vigília de la Diada.
"No els regalarem la nostra catalanitat ni un pam de terra", ha insistit el secretari general de la CUP. "La Catalunya que reivindica l'esquerra independentista és popular, diversa, antiracista i feminista. És la catalanitat que construeix el poble treballador català", ha insistit Casadevall, que ha reivindicat que "el conflicte nacional i de classe continua plenament vigent". "L'esquerra independentista no som ni una conjuntura ni una moda política", ha afegit.
Dani Marcos, de la COS, ha remarcat que "el conflicte no és només una qüestió nacional, sinó també social", tot posant com a exemple la lluita de la comunitat educativa. "No volem que sigui una Diada de nostàlgia, sinó que connecti la nostra història amb les lluites del present i el país que volem construir". Finalment, Tània Ros, del SEPC, ha cridat a mobilitzar-se per "un país on ningú sobri". "Convidem tothom a sortir al carrer per recordar la nostra història per continuar-la. Davant els qui volen un poble dividit, nosaltres construïm un sol poble", ha subratllat.
Per la Diada l'esquerra independentista ha convocat a Lleida un acte a les 11h al Convent del Roser. La convocatòria a Girona és a les 13h a la plaça dels Jurats i a Reus a les 19h al Mercat Central. En el cas de Barcelona, a partir de les 10h es farà el tradicional homenatge a Gustau Muñoz al carrer Ferran i la manifestació juvenil convocada per Arran i el SEPC, i a tarda han convocat una manifestació i acte polític a la plaça Comercial.
Mobilització el 10 de setembre contra Aliança
Els actes impulsats per l'esquerra independentista per la Diada se sumen a la mobilització prevista per al 10 de setembre contra l'acte d'Aliança Catalana al fossar de les Moreres. Partits i entitats de l'esquerra independentista han convocat la jornada prèvia a la Diada a les 17h per "trencar amb la normalització de la presència del partit d'extrema dreta a l'espai públic, especialment en un indret d'alt valor simbòlic de l'independentisme popular".
La concentració, apunten, vol "reivindicar una terra de tothom davant els discursos racistes i xenòfobs d'Aliança Catalana" i fa una "crida unitària a l'antifeixisme, els moviments socials i l'independentisme a sortir al carrer per defensar un país antiracista, antifeixista i al servei de les treballadores". Entre les organitzacions adherides a la convocatòria hi ha Unitat contra el Racisme i el Feixisme, el Sindicat de Llogateres, la i diverses plataformes antifeixistes territorials. Durant la mobilització es preveu que intervinguin diversos col·lectius i plataformes, entre ells Prou Complicitat amb Israel, l'Assemblea Docent de Catalunya, Top Manta i Viure Ens Costa de la Vida.