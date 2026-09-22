El Govern exculpa Espanya del bloqueig de l'oficialitat del català: «Mai hi ha hagut una acció tan contundent»

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha dit que la determinació del govern espanyol és “molt clara i contundent” amb l'oficialitat del català a la Unió Europea. “El ministre Albares ha dit que no hi haurà cap nova incorporació de llengües a Europa fins que no s'abordi l'oficialitat del català, el basc i gallec”, ha indicat. En aquest sentit, Paneque ha afirmat que “fins ara no hi havia hagut una acció tan contundent i persistent amb oficialitat del català en l'àmbit europeu”, i ha negat que es pugui parlar de “presa de pel” per part d'Europa, perquè fa tres anys que s'intenta i encara no s'ha aconseguit. “La via és convèncer la resta de països, però el govern d'Espanya situa un element de pressió perquè no hi haurà més tramitacions d'oficialitats d'altres llengües si abans no s'aborda la del català”, ha dit Paneque.\r\n\r\nLa consellera ha admès que el "ritme" de la legislatura ha Espanya no ha estat el desitjat, per exemple amb la llei de llengües que continua aturada al Congrés. Des del Govern han traslladat al govern espanyol la necessitat de ser exigents amb Catalunya i reconèixer les llengües que es parlen a l'Estat. "Sí que hem traslladat la insistència que es pugui fer, però entenem la dificultat de conformar majories polítiques", ha dit. Ha posat d'exemple, també, la modificació del codi penal per augmentar penes de diversos delictes en aquesta legislatura. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nL'oficialitat del català a Europa continua a la deriva després d'un debat de set minuts Lluís Girona Boffi\r\n\r\n\r\n \r\n