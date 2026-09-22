El Govern, sobre la manifestació contra l'ampliació del Prat: «Entenem el neguit, però la decisió està presa»

El Govern no pensa fer marxa enrere, encara que hi hagi mobilitzacions als carrers, sobre l'ampliació de l'Aeroport del Prat. Així ho ha dit la consellera de Territori i portaveu, Sílvia Paneque, després de la manifestació de diumenge a Barcelona, que va aplegar uns milers de persones. "Entenem perfectament el neguit sobre les mesures compensatòries i ambientals respecte l'ampliació", ha dit, però ha deixat clar que "la decisió està presa". Paneque ha recordat el pacte amb el govern espanyol i Aena, i l'aprovació de la setmana passada del DORA III per anar desplegant aquesta ampliació. "Tindrem l'aeroport més sostenible de l'entorn europeu i les mesures compensatòries s'estan treballant amb les institucions europees, volem que fer les coses ben fetes", ha dit la portaveu. L'ampliació inquieta col·lectius ecologistes, però també els socis de Salvador Illa, ERC i els Comuns, que confien que la reforma embarranqui a Europa. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nMilers de persones es manifesten en contra de l'ampliació del Prat a Barcelona: «Ni ara ni mai» ACN\r\n\r\n