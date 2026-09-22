Junts adverteix que no participarà en «cap foto de fals consens» a la cimera educativa

Junts no participarà en "cap foto de fals consens" a la cimera sobre educació que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per aquest divendres. Així ho ha expressat el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, que en roda de premsa des del Parlament ha dit que aniran a la trobada per "respecte institucional" però que no plantejaran cap proposta concreta. El seu pla se'l reserven per exposar-lo en un ple monogràfic sobre educació que el partit vol que se celebri entre el 20 i 22 d'octubre però que, segons ha dit Vergés, ha rebut el bloqueig per part del PSC, ERC i els Comuns. La qüestió es manté oberta i hi ha el compromís verbal de celebrar-lo abans que acabi l'any, però de moment no té data. Sobre l'acord de país, el portaveu de Junts ha dit que ha d'incloure la comunitat educativa i no només els partits polítics.\r\n