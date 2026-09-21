Rufián irrita el PP davant el silenci de Mazón: «És un homicida imprudent i un psicòpata»

"Em fot estar aquí. Només mereix la presó. Em fot veure'l amb tan bona cara, tan morè, gairebé dient que és víctima de la dana. Em fot, però les famílies ens demanen estar aquí. És un homicida imprudent i un psicòpata". Aquestes han estat les primeres paraules pronunciades aquest dilluns per Gabriel Rufián a la comissió d'investigació de la dana i que han irritat els diputats del PP. El cap de files d'ERC a Madrid es referia així a Carlos Mazón, que ha tornat per segon cop a la comissió, però aquest cop ha optat pel silenci. En la intervenció inicial ha dit que la justícia l'ha eximit de responsabilitats legals -no està imputat perquè ha mantingut l'escó de diputat a les Corts Valencianes- i no ha respost cap de les interpel·lacions dels diputats. Rufián li ha llegit diverses preguntes de les famílies de les víctimes de la dana, però Mazón no ha obert la boca, només per queixar-se que Rufián li havia proferit alguna mena d'insult.\r\n\r\n\r\n🔴 @gabrielrufian irrita el PP davant el silenci de Mazón: «És un homicida imprudent i un psicòpata»\r\n\r\n✍️ @lluisgironahttps://t.co/mSOyQOFneg pic.twitter.com/V2b35vL0DO\r\n— NacióDigital (@naciodigital) September 21, 2026\r\n