Sánchez busca un «gran acord» d'Estat per adaptar-se a la intel·ligència artificial

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dilluns al matí els seus plans per adaptar-se al creixement desfermat de l'ús de la intel·ligència artificial. En concret, el cap de l'executiu espanyol ha anunciat que es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un “gran acord de país” que permeti generar un “nou contracte social" en relació amb aquesta tecnologia. Segons assegura, el pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca “oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà”. En aquest sentit, ha avisat que l’autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una IA “desregulada, opaca, en estampida i en mans d’uns pocs”.
Sánchez ha exposat el full de ruta amb accions concretes a desenvolupar en els pròxims 12 mesos. Segons detalla, es tracta d'un pla perquè Espanya aprofiti les oportunitats que la IA ofereix a l'economia, però que posa al centre la seguretat ciutadana i la protecció dels més vulnerables, amb especial èmfasi en la franja de menors d'edat. De fet, l'inquilí de la Moncloa ha explicat que gairebé la meitat de la població espanyola en edat de treballar ja usa la intel·ligència artificial generativa, la qual cosa, per tant, situa a Espanya en el 'top' deu en relació amb l'ús d'aquesta tecnologia.
Per això, entre els principals objectius d'aquest pla destaca el reforç del múscul tecnològic del país o convertir la ràpida adopció social de la tecnologia en un motor econòmic i també en un planter de talent, adaptant el currículum de secundària i també de formació professional perquè els joves l'aprenguin a usar. A més, amb aquest pla es pretén construir una governança d'intel·ligència artificial que permeti afrontar els reptes actuals. "Crec que els riscos d'una IA sense control són cada vegada més evidents, ho estem veient en moltes notícies sobre problemes de ciberseguretat que s'estan creant amb unes aplicacions o uns models enfront d'uns altres", ha assenyalat.
Evitar una "desgràcia"
En les darreres setmanes diverses veus del sector han alertat que un desenvolupament sense control de la intel·ligència artificial pot tenir efecte molt negatiu per a la societat. En aquest sentit, davant les advertències dels experts, Sánchez considera que l'autoregulació del propi sector no dona els fruits desitjats: "Fa poc llegia en una entrevista a un d'aquests principals tecnooligarques dir: confiïn en nosaltres. Bé, perquè serà que no. Confiarem entre tots nosaltres i nosaltres què podem fer amb aquesta tecnologia", ha recalcat.
També ha defensat que una transformació de la magnitud que representa la intel·ligència artificial el que necessita són regles clares, decidides per tots, controlades i alineades amb els valors i els principis que representa la humanitat: "Si la intel·ligència artificial queda concentrada en unes quantes companyies i en un grapat de països, perquè el seu impacte en la prosperitat compartida i en la idea de la democràcia serà molt negatiu", ha alertat el president espanyol, que remarca que cal actuar amb urgència perquè controlada només per empreses "és el còctel perfecte perquè es produeixi una desgràcia".
Davant d'aquesta situació, el president espanyol aposta per una intel·ligència artificial amb supervisió i amb traçabilitat que ajudi a prendre les millors decisions perquè no substitueixi al criteri humà allí on aquest ha de prevaler. "Aquesta tecnologia pot tancar moltes bretxes, bretxes socials, bretxes econòmiques, bretxes geogràfiques, o pot fer el contrari, eixamplar-les encara més", ha apuntat. Per aquest motiu, doncs, des del govern espanyol consideren que cal un "pacte de país" que inclogui empreses, agents socials i experts per abordar els reptes de la intel·ligència artificial.