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El jutge cita a declarar com a investigades les filles de Zapatero el 30 de novembre

Política

  • Una de les filles de Zapatero després de l'escorcoll de la UDEF -

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Publicat el 21 de setembre de 2026 a les 13:13
Actualitzat el 21 de setembre de 2026 a les 13:14

El jutge José Luis Calama ha citat a declarar com a investigades el pròxim 30 de novembre les filles de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura i Alba Rodríguez Espinosa, en el marc del cas Plus Ultra. El jutge sospita que l'empresa Whathefav SL, administrada per les filles de l'expresident, tenia una operativa vinculada a l'entramat d'empreses investigat i un paper "instrumental" de cara "canalitzar, ocultar o facilitar" operacions relacionades amb els fets que s'investiguen. La trama vehiculava presumptament els cobraments a través d'un complex entramat d'empreses sense activitat real que servien per justificar feines i cobrar els diners obtinguts a través del tràfic d'influències. El jutge identifica fins a nou societats. D'altra banda, el jutge també ha sol·licitat un nou informe pericial a experts en joies sobre les peces que es van trobar al despatx de Zapatero el 19 de maig.

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