El jutge cita a declarar com a investigades les filles de Zapatero el 30 de novembre

El jutge José Luis Calama ha citat a declarar com a investigades el pròxim 30 de novembre les filles de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura i Alba Rodríguez Espinosa, en el marc del cas Plus Ultra. El jutge sospita que l'empresa Whathefav SL, administrada per les filles de l'expresident, tenia una operativa vinculada a l'entramat d'empreses investigat i un paper "instrumental" de cara "canalitzar, ocultar o facilitar" operacions relacionades amb els fets que s'investiguen. La trama vehiculava presumptament els cobraments a través d'un complex entramat d'empreses sense activitat real que servien per justificar feines i cobrar els diners obtinguts a través del tràfic d'influències. El jutge identifica fins a nou societats. D'altra banda, el jutge també ha sol·licitat un nou informe pericial a experts en joies sobre les peces que es van trobar al despatx de Zapatero el 19 de maig.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl jutge investiga les filles de Zapatero en el cas Plus Ultra Bernat Surroca Albet\r\n\r\n