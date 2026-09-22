La Moncloa es regira contra «l'escarni públic» a Begoña Gómez i justifica plantar Trump

El govern espanyol s’ha pronunciat sobre la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de dur a judici a Begoña Gómez , qualificant-la d’”escarni públic insuportable”. La portaveu, Elma Saiz, ha reclamat que “es faci justícia”, proclamant la “innocència” de la dona de Pedro Sánchez. Sobre el jurat popular, ha mostrat “confiança” en què es faci justícia, alhora que l’ha mostrat en l’expresident Rodríguez Zapatero, esperant que “donarà totes les explicacions” sobre l’origen de les joies que posseeix.
Sobre la decisió del CGPJ de no imposar cap sanció al jutge Peinado, rebutjant així la petició del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, la ministra portaveu ha dit que no es pronunciava perquè acabaven de rebre la notícia en aquell moment. La portaveu ha repetit que “si es fa justícia en aquest cas, es proclamarà la innocència” de Begoña Gómez.
La Moncloa ha subratllat la rellevància de la presència de Pedro Sánchez a Nova York per participar en l’Assemblea de Nacions Unides i ha confirmat que el president espanyol no assistirà a la recepció de Donald Trump perquè “aquests viatges es preparen durant molt de temps i la invitació per a la recepció amb el president dels Estats Units es va rebre fa pocs dies”. El gest de Sánchez de no assistir a la recepció de Trump ja ha estat aplaudida pels seus socis de Sumar.
El president espanyol sí que s'ha reunit amb el secretari general de l'ONU, António Guterres. La ministra portaveu ha destacat l'aposta de l'executiu espanyol pel multilateralisme i la significació d el'actual Assemblea de nacions Unides "en l'actual moment geopolític".
Prop de 7.000 retorns
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha informat de la situació a Ceuta, amb l’habilitació d’un nou espai per a 1.700 migrants, des de la platja d’El Trampolín al port, en un operatiu de quatre hores, i que s’han produït des del 10 d’agost 6.991 retorns al Marroc. Torres ha assegurat que s’habilitaran nous espais d’acollida. Tot seguit, s’ha pronunciat sobre la presència de PP i Vox a la manifestació convocada per al proper cap de setmana a Ceuta on es fa una menció a una suposada “invasió migratòria”. El ministre Torres ha reclamat del PP “més solucions que concentracions” i que col·labori en l’acollida de menors per “lleialtat institucional”.
Sobre la paraula “invasor”, Torres ha dit que “considerar un nen de 9 anys un invasor és una deshumanització atroç en la qual mai estarà el govern d’Espanya”. El ministre ha dit que “si hi ha milers de menors a Ceuta és perquè així ho vol el Partit Popular” pel seu rebuig a distribuir-los per les diferents comunitats autònomes. Torres ha advertit a Vivas: “O accepta que es reagrupen o es reparteixen per tot el territori o els menors es quedaran a Ceuta”.
El ministre Ángel Víctor Torres ha condemnat els actes de violència produïts diumenge contra els migrants i fins i tot contra personal dels serveis socials. Ha demanat als mitjans que contribueixin a asserenar els ànims a Ceuta: “Els qui no condemnen aquests atacs i aquesta ‘cacera’ contra els immigrants són responsables dels fets”.