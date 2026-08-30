Illa anuncia que la Diada d’enguany també se celebrarà a Extremadura

La Diada de Catalunya se celebrarà enguany també a Extremadura. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a El Periódico publicada aquest diumenge en què ha detallat que vol donar continuïtat a la iniciativa impulsada el 2025 amb la celebració d'actes institucionals a Madrid i fer-ho cada any a una comunitat autònoma diferent.
Serà la primera vegada que el Govern celebri la Diada a Extremadura i ho farà el 16 i 17 de setembre, el dimecres i dijous posteriors a la celebració de l'11 de setembre a Catalunya amb els actes institucionals habituals. "Volem subratllar la contribució de milers d'Extremenys i de molts catalans d'origen extremeny a Catalunya", ha justificat.
En aquest sentit, Illa ha reivindicat la figura d'Antonio Vital, conductor d'autobusos i activista veïnal de Torre Baró, protagonista de la fita del 1978 en què va segrestar l'autobús de la línia 47 i va aconseguir que arribés al barri. Amb la pel·lícula El 47 de Marcel Barrena, en què Eduard Fernández es posa en la seva pell, ha rescatat la seva figura i Illa l'ha posat com a exemple d'un extremeny que va contribuir a millorar Catalunya.
"Hem de destacar el que ens uneix ara que hi ha tantes persones que se centren en el que ens diferencia i que estan interessades a separar-nos", ha defensat el cap del Govern. En aquest sentit, ha afirmat que l'estelada és "com qualsevol altre símbol" i que la seva exhibició està protegida per la llibertat d'expressió, en referència a l'actuació de la policia espanyola contra aficionats del Barça al camp de l'Elx, on va retirar banderes i va carregar contra alguns seguidors.
Illa diu que hi ha recursos per millorar les condicions al sistema educatiu
D'altra banda, Illa ha afirmat que Catalunya té "els recursos", i "en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament", per abordar "de manera progressiva" una millora "substancial" i un "replantejament" de l'àmbit educatiu. A les portes d'una nova vaga de docents el primer dia de curs, Illa ha demanat "una actitud de responsabilitat, de serenitat i de sentit comú" i ha reiterat que el Govern "té voluntat de millora, però tocant de peus a terra". "No es poden demanar impossibles", ha afirmat.
Tanmateix, ha expressat el seu suport a la consellera Esther Niubó, alhora que s'ha mostrat disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i ha defensat el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. "És molt més pertinent plantejar-se un debat sobre la successió del senyor Feijóo que sobre el lideratge consolidat a Espanya i internacionalment del senyor Sánchez", ha reblat tot defensant també la gestió del govern espanyol en la crisi a Ceuta.