ERC es fixa com a horitzó emular el pacte de Cardiff amb EH Bildu i el BNG

La presidenta adjunta d’ERC i eurodiputada Diana Riba ha fet una crida a emular el pacte de Cardiff -segons el qual els líders d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s’han compromès a impulsar una estratègia conjunta a favor del dret a decidir- amb EH Bildu al País Basc i el BNG a Galícia. “Aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí”, ha afirmat en la seva intervenció durant el Consell Nacional dels republicans.
Riba ha defensat que és el moment d’“agermanar-se, encara més”, amb les nacions de l’Estat, i ha instat el partit a “agafar el guant” d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per “rellançar el sobiranisme progressista en aquest context tan difícil”. Per això, ha reclamat la necessitat d’una entesa entre Catalunya, el País Basc i Galícia, “cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits”.
Segons Riba, el pacte de Cardiff evidencia que “el dret a decidir és un debat europeu de present i de futur”. “Escòcia, Gal·les i Irlanda demostren que es pot governar, millorar la vida de la gent, construir majories i alhora preparar el país per decidir lliurement el seu futur. Per tant, aquest també és el nostre camí, el camí de Catalunya”, ha reivindicat.
En aquest context, l’eurodiputada ha afirmat que ERC té “l’obligació històrica” de posar “tota la força del partit i del país” per tornar a posar l'emancipació nacional i la justícia social al centre del debat. “Posem-nos a remar per assegurar que hi hagi escoles i hospitals de qualitat. I sobretot perquè cada família tingui un sostre, perquè hi hagi ciutats segures i trens que funcionin”, ha dit.
Crida a ERC per no "arronsar-se" davant dels "monstres"
Riba ha alertat que el context global “és més complex que mai” perquè el món viu “un canvi d’era”. “És precisament en aquest impàs quan apareixen els monstres en forma de por, d’incertesa o d’inseguretat”, ha alertat, abans d’assenyalar que això comporta l’enfortiment dels “enemics de la democràcia, la llibertat i la igualtat”.
Davant d’aquesta realitat, Riba ha assegurat que el paper d’ERC ha de ser “no arronsar-se, no deixar de treballar i avançar”. “Hem de ser els que generem certeses en un moment en què regnen les incerteses”, ha ressaltat, a través de l’“ambició, l’energia, les ganes, la intel·ligència i el capital humà” dels republicans.