El Govern aposta per potenciar les aules d'acollida intensiva per millorar la integració de l'alumnat nouvingut

El Govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva a secundària per reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'Executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que el president Illa ha convocat per la setmana vinent. "Ja no és només un tema lingüístic, sinó que requereix suport socioemocional (...) cal proveir les competències bàsiques perquè a l'aula ordinària puguin seguir el funcionament a l'aula", ha dit la consellera durant una visita a l'Institut La Plana de Vic, on el 60% de l'alumnat és d'origen migrat i hi ha 25 nacionalitats. Tenen dues aules d'acollida, una d'intensiva.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl Govern admet que el 6% del PIB en Educació serà «gradual» i ho vincula al nou finançament Bernat Surroca Albet\r\n\r\n\r\n \r\n