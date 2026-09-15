El Govern admet que el 6% del PIB en Educació serà «gradual» i ho vincula al nou finançament

Dels grans titulars a la realitat, a vegades, hi ha una distància. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va prometre dilluns en una conferència per fer balanç de la meitat de mandat assolir el 6% del PIB en Educació per resoldre la crisi educativa, pedra a la sabata de l'executiu des de l'inici de la legislatura. Aquest dimarts, el Govern ja ha refredat aquesta qüestió, ho ha vinculat a l'aprovació del nou model de finançament al Congrés, que seria un primer pas imprescindible per disposar de més recursos, i ha advertit que, en tot cas, serà un increment "gradual" que no es podrà fer "ni amb un, ni amb dos, ni amb tres pressupost". Potser ni tant sols en la pròxima dècada.
Illa va anunciar la voluntat de construir un acord de país per rellançar l'escola catalana. La proposta, poc concreta, ha estat rebuda amb escepticisme per part de socis i oposició, però en el debat que planteja el president s'ha d'abordar -"ara sí"- l'assoliment del 6% del PIB, tal com fixa la llei d'Educació de 2009. "Fins ara, el pressupost s'ha mantingut en una constant, no hi ha hagut un increment del pressupost en Educació", ha admès la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. A Palau insisteixen que mai s'havien destinat tants recursos en Educació, fins a 2.000 milions d'euros.
La fita del 6%, doncs, no serà ni molt menys immediata i podria anar més enllà de l'actual legislatura. "A banda dels pressupostos, cal millorar el finançament per millorar els serveis públics, com ara l'educació", ha dit Paneque. El nou model, si s'aprova, permetria a la Generalitat disposar de 4.700 milions d'euros addicionals, que encara que es destinessin íntegrament a l'escola, encara quedaria lluny de l'horitzó del 6%, xifrat en uns 20.000 milions d'euros (una quantitat molt similar al dèficit fiscal que pateix el país).
"L'horitzó és d'incorporació progressiva dels recursos", ha dit Paneque. No hi ha un calendari definit, però la portaveu ha emmarcat la promesa del president en un "impuls polític" necessari, que no hi ha estat els últims anys. "Hem d'anar incorporant els recursos, és necessari, perquè deixar el finançament de l'àmbit educatiu en via morta explica part del problema que ens trobem ara", ha afirmat. En tot cas, una de les prioritats del Govern en els pròxims pressupostos serà anar incrementant els diners per Educació, però sense que es concreti cap horitzó.
En tot cas, la portaveu ha insistit en defensar la paraula del president. "Quan s'anuncia un objectiu és perquè es creu capaç d'arribar-hi", ha dit, i ha recordat que és un acord del 2009 que no s'ha assolit. Davant la incredulitat que pot generar la promesa -perquè implica una increment de la despesa molt important-, Paneque ha recordat altres promeses, com el pla per construir 50.000 pisos, que poc a poc s'estan implementant. "No es tracta de fer anuncis, ja hem demostrat que els anuncis es concreten, de manera progressiva, i no d'avui per demà", ha reblat.
Una cita on es convidarà l'extrema dreta
Encara no hi ha data per a la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per abordar aquest acord de país i, també, com arribar al 6% del PIB. Segons ha detallat Paneque, a la cita es convidarà, també, Vox i Aliança Catalana, tot i que a Palau no creuen que els grups ultres hi assisteixin. Paneque hi ha tret ferro, també quan se li ha preguntat si convidar l'extrema dreta a la trobada xoca amb el cordó sanitari. "Prioritzem pactar amb els grups que no promouen discursos d'odi", ha dit.