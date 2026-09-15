El pacte d'Illa per rellançar l'educació no convenç ni els socis ni l'oposició

Escepticisme al Parlament sobre l'oferta de Salvador Illa per rellançar l'educació. Tant els socis del Govern com l'oposició no estan convençuts de la proposta del president de la Generalitat, a qui demanen més concreció i centrar-se en resoldre abans la crisi educativa actual. Tant Junts, com ERC i els Comuns es fan seva la idea per teixir un acord de país. Ara bé, tots ells s'han obert a participar de la ronda de trobades que preveu fer el Govern per mirar d'articular aquesta gran entesa que inclogui tots els partits de caire democràtica -amb la l'exclusió ja anunciada de Vox i d'Aliança Catalana-.
Junts reitera el concert per arribar al 6% del PIB
Junts ha defensat que el gran pacte en educació que proposa Illa ja el va posar sobre la taula el partit fa mesos. "És una còpia", ha criticat el portaveu parlamentari Salvador Vergés. Els juntaires asseguren que seran on el Govern els convoqui per "respecte institucional" però adverteixen que qualsevol acord ampli en la matèria no pot ser liderat per la consellera Ester Niubó. En paral·lel, Vergés ha anunciat que en les pròximes setmanes recuperaran el ple monogràfic sobre educació que van ajornar abans de l'estiu i on Junts ja bé amb la "feina feta" després d'haver-se reunit amb diversos actors del món educatiu.
Encara en aquesta carpeta, Vergés ha celebrat que Illa es comprometi a arribar al 6% del PIB, però li ha demanat aclarir d'on vindran els 7.000 milions d'euros necessaris per aconseguir-ho. La proposta de Junts per arribar a la xifra? El concert econòmic, on tornen a interpel·lar els diputats d'ERC i els del PSC a Madrid per fer un front comú. Per altra banda, sobre la conferència, Vergés ha dit que Illa va ser "alliçonador" i va fer "zero autocrítica": "Va mirar el futur a deu anys perquè el balanç dels últims dos anys és indefensable", ha criticat el portaveu parlamentari de Junts, que ha xifrat en dotze els col·lectius insatisfets amb l'executiu.
ERC es fa seus els avenços en educació
ERC també ha considerat que la proposta d'Illa beu de l'entesa de país que Oriol Junqueras va plantejar a l'estiu i que ara ha començat a explorar-se amb una ronda de contactes amb la comunitat educativa. La portaveu parlamentària, Ester Capella, ha defensat que molts dels avenços en la carpeta es van produir quan ERC governava o que han estat introduïts per la formació en el marc dels pressupostos de la Generalitat. Ha posat, com a exemple, el pla per climatitzar les aules acordat als comptes. Igual que Junts, no ha tancat la porta a participar de l'acord de país, però ha advertit que ha d'anar "de baix a dalt" i no només amb els òrgans polítics i institucionals. Capella també ha demanat a Illa més concreció sobre com complirà alguns dels anuncis, com per exemple el del 6% del PIB en educació: "Els titulars estan molt bé, però calen respostes concretes".
El PP demana complir les sentències lingüístiques
Diferent ha estat la posició del PP, que ha condicionat la seva presència en el pacte educatiu a un requisit que poc té a veure amb la crisi actual: que el Govern acati les sentències judicials contra el català a l'escola. "Que es respectin els drets de les famílies és el mínim exigible", ha dit la portaveu Lorena Roldán, que en tot cas també ha aclarit que esperaran a conèixer la concreció de la gran entesa d'Illa per decidir si s'obren a parlar-ne. En tot cas, Roldán ha carregat també contra el pla de climatització perquè "la solució a la crisi educativa no passa per posar aires condicionats" i ha considerat que el model de l'escola catalana "és obsolet i fracassat".
Els Comuns proposen la reducció de ràtios
Al seu torn, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha defensat també que la seva formació ja havia defensat la idea d'un pacte nacional en educació des de la passada legislatura. Si bé s'ha obert a participar igualment d'un gran acord, ha proposat que la primera gran mesura sigui la reducció de ràtios. Per altra banda, també ha demanat a Illa que "acceleri" i que retalli de quatre a dos anys el pla per climatitzar els 2.530 centres educatius públics. Sobre la conferència d'Illa, ha assegurat que va ser una "campanya de màrqueting" i ha demanat que el PSC deixi de "dilatar" la proposició de Comissions Obreres perquè s'inverteixi un 6% del PIB en educació.
La CUP demana a Illa seure abans amb els sindicats
Per últim, la CUP ha qualificat de "contradictori" que el president hagi proposat un acord de país en educació mentre no s'ha assegut amb els sindicats. El diputat de la formació, Xavier Pellicer, ha assenyalat que el que toca és "intervenir de forma clara i decidida" i "deixar-se de promeses i jocs de paraules". Així mateix, ha confirmat que el seu grup participarà en la ronda de reunions que proposi el Govern per aconseguir aquest pacte però han demanat, en la línia dels altres grups, més concreció sobre l'acord plantejat. "Illa està entestat en parlar del més enllà, amb moltes proclames i poques concrecions", ha criticat Pellicer.