El Govern activa un pla per climatitzar totes les escoles públiques i 51 residències fins al 2031

El Govern té com a prioritat posar els centres educatius i les residències al dia perquè puguin fer front a les conseqüències del canvi climàtic. Això vol dir, entre d'altres, climatitzar-los. Salvador Illa, a la conferència d'aquest dilluns per fixar el rumb del segon tram de la legislatura, s'ha compromès a climatitzar totes les escoles públiques -2.530-, amb una mobilització de recursos prevista de 2.500 milions d'euros, i també 51 residències, fins al 2031.
Tot plegat, després d'haver constatat que hi ha un context d'emergència climàtica amb temperatures cada vegada més extremes, i que el parc d'escoles i instituts públics, així com de residències, estan fetes en bona part sense tenir en compte aquesta realitat.
Els càlculs que ha fet el Govern, que ja van ser detallats diumenge en una entrevista a 3Cat, és d'un milió per centre, però es farà un anàlisi de cada un per saber quines actuacions necessiten per poder tenir el confort tèrmic necessari. De moment, se n'han prioritzat 100 seguint criteris climàtics i tècnics, d'equilibri territorial, i també de seguretat i benestar de l'alumnat. La previsió del Govern és que haurien d'estar climatitzats durant el curs 2027-2028. La resta, les 2.430 escoles, amb un horitzó fins al 2031. En aquest pla, que s'aprovarà aquest dimarts al consell executiu, hi participen diversos departaments, com el d'Economia o el de Drets Socials, i el pilota el Departament d'Educació d'Esther Niubó. El Govern crearà una oficina tècnica, amb vuit treballadors, per coordinar-ho.
Com s'arribarà a 2.500 centres en només cinc anys? La clau és la col·laboració amb els ajuntaments, la participació d'Infraestructures.cat, i també explorant col·laboracions amb els privats. Aquesta fórmula, la col·laboració públic-privada, és la que es preveu sobretot per als instituts, que són en bona part titularitat de la Generalitat. Què s'oferirà als privats perquè tinguin incentius a participar-hi? Aquest és un extrem que encara s'ha de concretar.
Així doncs, el Govern farà una crida als ajuntaments perquè aquells que ho vulguin i puguin, impulsin la climatització dels centres a través d'un conveni amb la Generalitat, que es compromet a retornar els diners que hagin avançat els municipis amb un horitzó de deu anys, fins al 2037. Hi ha hagut contactes amb les diputacions i amb alguns ajuntaments, i el Govern espera que hi hagi una bona rebuda. Un cop es tingui definit el mapa d'ajuntaments que hi participen, el Departament d'Economia podrà planificar la resta d'operacions, sigui via operadors propis o amb agents privats. La idea és poder tenir obres en marxa en fins a 700 centres alhora.
Els 100 centres prioritzats
- Escola Valldeflors (Tremp, Pallars Jussà)
- Institut Joan Miró (Cornellà, Baix Llobregat)
- Escola Ramon Llull (El Prat de Llobregat, Baix Llobregat)
- Escola Sant Jaume (El Prat de Llobregat, Baix Llobregat)
- Institut Mariano (Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat)
- Institut Rafael Casanovas (Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat)
- Institut Eugeni d'Ors (Badalona, Baix Besòs)
- Institut Torres i Bages (L'Hospitalet, Baix Besòs)
- Institut Puig Castellà (Santa Coloma de Gramenet, Baix Besòs)
- Llar d'infants Barrufets (Sant Joan de Vilatorrada, Bages)
- Institut Francesc Ribalta (Solsona, Solsonès)
- Institut Alt Berguedà (Bagà, Berguedà)
- Institut Escola Guillem (Balsareny, Bages)
- CEE Ventijol (Blanes, Selva)
- CEE Font de l'Abella (Girona, Gironès)
- CEE Palau (Girona, Gironès)
- CEE Els Àngels (Palamós, Baix Empordà)
- CEE La Massana (Salt, Gironès)
- CEE Mare de Déu del Món (Vilafant, Alt Empordà)
- Institut Alcarràs (Alcarràs, Segrià)
- Escola Príncep de Viana (Lleida, Segrià)
- Escola Sant Josep de Calasanç (Lleida, Segrià)
- Institut Escola Magraners (Lleida, Segrià)
- Institut Escola Torre Queralt (Lleida, Segrià)
- CEE Les Aigües (Mataró, Maresme)
- Institut Jaume Almera (Vilassar de Dalt, Maresme)
- Institut Torre Malla (Parets del Vallès, Vallès Oriental)
- Institut Giola (Llinars del Vallès, Vallès Oriental)
- Institut Eugeni Xammar (L'Ametlla del Vallès, Vallès Oriental)
- Institut Ramon Turró Darder (Malgrat de Mar, Maresme)
- Escola Àngel Guimerà (El Vendrell, Baix Penedès)
- Escola Roquetes (Sant Pere de Ribes, Garraf)
- Escola Les Moreres (Santa Fe del Penedès, Alt Penedès)
- Escola Antoni Gaudí (Santa Margarida de Montbui, Anoia)
- Institut-Escola Agustí Barberà (Amposta, Montsià)
- Institut Julio Antonio (Móra d'Ebre, Ribera d'Ebre)
- Escola Marcel·lí Domingo (Roquetes, Baix Ebre)
- Institut Miquel Crusafont (Sabadell, Vallès Occidental)
- Institut Escola Industrial (Sabadell, Vallès Occidental)
- Institut Vallès (Sabadell, Vallès Occidental)
- Escola Egara (Terrassa, Vallès Occidental)
- Institut Terrassa (Terrassa, Vallès Occidental)
- Institut Cavall Bernat (Terrassa, Vallès Occidental)
- Institut Sants (Barcelona, Barcelonès)
- Institut Salvador Espriu (Barcelona, Barcelonès)
- Institut Torreforta (Tarragona, Tarragonès)
- Institut Campclar (Tarragona, Tarragonès)
- Institut Tapiró (Reus, Baix Camp)
- Institut Cambrils (Cambrils, Baix Camp)
- Institut Ramon Berenguer d'Entença (Vandellòs, Baix Camp)
- Escola Lola Anglada (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental)
- Escola l'Antina (Torredembarra, Tarragonès)
- Escola Les Pinediques (Taradell, Osona)
- Escola Era de Dalt (Tona, Osona)
- Escola La Pau (Sant Sadurní d'Anoia, Alt Penedès)
- Escola Sant Jeroni (Sant Pere de Riudebitlles, Alt Penedès)
- Escola Les Cometes (Llorenç del Penedès, Baix Penedès)
- I-E del Temple (Tortosa, Baix Ebre)
- Institut de Flix (Flix, Ribera d'Ebre)
- Escola Vall Palau (Sant Andreu de la Barca, Baix Llobregat)
- Institut Mediterrània (Castelldefels, Baix Llobregat)
- Institut Josep L. Sert (Castelldefels, Baix Llobregat)
- Institut Joanot Martorell (Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat)
- Institut Maria Aurèlia Capmany (Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat)
- Institut Ramon Casas i Carbó (Palau-Solità i Plegamans, Vallès Occidental)
- Institut les Termes (Sabadell, Vallès Occidental)
- Institut Ribot i Serra (Sabadell, Vallès Occidental)
- Institut Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental)
- Institut Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental)
- Institut Castell dels Templers (Lleida, Segrià)
- Institut Samuel Gili i Gaya (Lleida, Segrià)
- Institut Màrius Torres (Lleida, Segrià)
- Institut Manuel de Montsuar (Lleida, Segrià)
- Institut Guindàvols (Lleida, Segrià)
- Escola Les Deveses (Salt, Gironès)
- Institut de Vidreres (Vidreres, La Selva)
- Institut de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners, La Selva)
- Institut Santa Eugènia (Girona, Gironès)
- Escola Pla de l'Ametller (Banyoles, Pla de l'Estany)
- Institut Sant Feliu (Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà)
- Institut Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès)
- Institut Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès)
- Institut Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès)
- Escola Marta Mata (Vilanova del Camí, Anoia)
- Les Fonts (Gelida, Anoia)
- Institut Terra Alta (Gandesa, Terra Alta)
- Escola Miret i Sans (Organyà, Alt Urgell)
- Institut Constantí (Constantí, Tarragonès)
- Institut Ramon Berenguer IV (Cambrils, Baix Camp)
- Escola Bonavista (Tarragona, Tarragonès)
- Escola Marcel·lí Domingo (Tarragona, Tarragonès)
- Institut d'Argentona (Argentona, Maresme)
- Institut Manolo Hugué (Caldes de Montbui, Vallès Oriental)
- Institut Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar, Maresme)
- Institut Gallecs (Mollet del Vallès, Vallès Oriental)
- Institut Vinyes Velles (Montornès del Vallès, Vallès Oriental)
- Institut Turó d'en Baldiri (Teià, Maresme)
- Institut Pere Barnils (Centelles, Osona)
- Institut Llobregat (Sallent, Osona)
- Institut Puig-reig (Puig-reig, Osona)
Els càlculs econòmics s'han fet tenint en compte els pressupostos actuals, de manera que, segons el Govern, si no hi ha pressupostos el 2027 i es prorroguen els de 2026 es podria mantenir aquest pla. Els càlculs que fan a la Generalitat és d'un milió d'euros per centre. Això és una mitjana, perquè hi poden haver escoles que necessitin menys intervencions -per exemple, posar aires condicionats- i d'altres que en necessitin més -per exemple, tot l'aïllament de l'edifici-. En tot cas, el pla s'adaptarà a les necessitats de cada centre, tant si necessiten confort tèrmic, com millorar la qualitat de l'aire interior o millorar l'eficiència energètica. Es farà un anàlisi específic de cada centre.
58 milions per climatitzar residències
Pel que fa a les residències, es prioritzen 51 residències amb una inversió estimada de 58 milions d'euros. El pla també s'activa de manera immediata, per tenir els centres climatitzats abans d'acabar el 2031. Com es pagarà? El Govern contempla mobilitzar 50 milions d'euros el 2027 a través de l'Institut Català de Finances, i el Departament de Drets Socials es compromet a bonificar part dels interessos per facilitar l'accés a finançament en condicions favorables. En tot cas, pel que fa a les residències, l'acord al consell executiu, no es farà, encara, fins d'aquí unes setmanes.